(Bloomberg) -- Las acciones de Netflix Inc. subieron a máximos históricos el miércoles, el más reciente hito para una compañía que ha consolidado su reputación como la opción de entretenimiento preferida en un mundo altamente cerrado por la pandemia de coronavirus.

El récord ha sido algo largo de lograr. El pico anterior de Netflix fue a mediados de 2018, seguido de meses de debilidad por temores sobre el crecimiento del número de usuarios, una pérdida de contenido popular y la creciente competencia.

La pandemia ha aplacado en gran medida esas preocupaciones. Dada la suspensión de las temporadas deportivas y el cierre de muchos cines, Netflix y otros servicios de transmisión de video han llenado el vacío de entretenimiento para millones de usuarios en todo el mundo. Datos revelan que la aplicación de Netflix ha tenido un aumento en las descargas, particularmente en áreas con una gran cantidad de casos de coronavirus.

La pandemia representa una “tormenta perfecta” que “podría aumentar la penetración de Netflix en la creciente demanda de transmisión”, escribió Nat Schindler, analista de BofA, el martes, elevando su precio meta de la acción a US$460, una de las más altas entre las empresas rastreadas por Bloomberg. Agregó que la compañía tenía un escenario “casi perfecto” para el primer semestre de 2020, debido a las instrucciones de cuarentena, la falta de otras opciones de entretenimiento y un contenido sólido. Cabe destacar que el documental “Tiger King” ha surgido como éxito viral.

Las acciones ganaron hasta 2,5%, creando un nuevo récord intradiario de US$424. Las acciones subieron aproximadamente 40% desde el mínimo de marzo, y Netflix es uno de los mayores ganadores porcentuales del S&P 500 este año.

Netflix se basa puramente en streaming, que ha sido un diferenciador crucial en este contexto. La plataforma de transmisión Roku Inc. se enfrenta a preocupaciones de índole publicitario, pese a una mayor participación. Si bien el servicio de video a solicitud de Walt Disney ha tenido un fuerte crecimiento de suscriptores, la pandemia ha devastado otros negocios, incluidos sus parques temáticos, cruceros y estudio de cine. A principios de este año, la valoración de Netflix superaba levemente la de Disney.

Las tendencias recientes han “desacreditado en gran medida” la idea de que Netflix tendría que reducir los precios en respuesta a la competencia de Disney, escribió Imperial Capital el martes. A medida que muchos consumidores se suscriben a múltiples servicios de transmisión, “la cuota de mercado en este momento no es un juego que sume cero”. Raymond James escribió que Netflix y Disney+ “parecen estar coexistiendo y complementándose”.

La prueba para el repunte de Netflix llegará más adelante este mes, cuando informe los resultados del primer trimestre.

Sin embargo, a largo plazo, se espera que el beneficio de la pandemia dure más allá del brote. La adopción de la transmisión “se acelerará y se arraigará aún más en la cultura” como resultado de la era de cuarentena, escribió Bernstein a principios de este mes. “A medida que un número cada vez mayor de personas experimenta con Netflix, a una tasa de uso especialmente alta, detestarán volver a la vida sin este servicio”.

Nota Original:Netflix Hits Record as Pandemic Accelerates Streaming Dominance

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.