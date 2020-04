(Bloomberg) -- La demanda mundial de petróleo disminuirá en un récord del 9% este año debido a las medidas de aislamiento para combatir el coronavirus, frustrando los esfuerzos de la OPEP+ para contener el excedente de crudo, dijo la Agencia Internacional de Energía.

Una década de crecimiento de la demanda desaparecerá en 2020, ya que el consumo disminuirá en algo más de 9 millones de barriles al día, dijo la agencia en su informe mensual. Abril sufrirá el golpe más fuerte y el consumo de combustible podría contraerse en casi una tercera parte al nivel más bajo desde 1995.

Los recortes de producción acordados por el cartel de la OPEP y sus socios durante el fin de semana supondrán una disminución de suministro sin precedentes el próximo mes, pero las instalaciones para almacenar el excedente restante podrían agotarse para mediados de año.

“Nunca antes la industria petrolera estuvo tan cerca de probar el límite de la capacidad logística”, dijo la AIE con sede en París, que asesora a la mayoría de las principales economías en política energética.

Arabia Saudita, Rusia y otros exportadores de la coalición OPEP+ anunciaron que recortarán colectivamente la producción en casi 10 millones de barriles diarios durante los próximos dos meses. Esto “debería ayudar a enderezar la industria petrolera desde el borde de una situación aún más grave de la que enfrenta actualmente”, dijo la AIE.

A pesar de los esfuerzos de OPEP+, según la agencia, los inventarios globales aún se acumularán en 12 millones de barriles al día en el primer semestre del año. El excedente “amenaza con abrumar la logística de la industria petrolera -barcos, oleoductos y tanques de almacenamiento- en las próximas semanas”, advirtió.

Si bien Riad dijo que la AIE detallaría las contribuciones a los recortes de producción de la OPEP+ de otras naciones productoras en el Grupo de los 20, el informe publicado el miércoles dijo que todavía se está trabajando en el asunto.

La AIE dijo que, para aliviar la presión sobre los tanques de almacenamiento, China, India, Corea del Sur y Estados Unidos están ofreciendo sus inventarios estratégicos para que la industria “aparque temporalmente barriles no deseados”. Los cuatro países están considerando aumentar sus propias reservas mientras los precios son bajos.

Si estas transferencias se llevan a cabo, podrían ascender a 200 millones de barriles, eliminando a todos los efectos 2 millones al día durante un período de tres meses, según la agencia.

Las medidas no llegan lo suficientemente rápido como para rescatar la industria petrolera mundial. Según el informe, las compañías de todo el mundo reducirán la inversión en proyectos de descubrimiento y perforación en un 32% este año a US$335.000 millones, el nivel más bajo en 13 años. Las pérdidas involuntarias de suministro en productores fuera de la OPEP podrían superar los 5 millones de barriles al día en el cuarto trimestre, y Estados Unidos y Canadá estarían particularmente afectados.

