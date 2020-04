R: "Todas las comunidades locales contactadas me han dicho sí. La mayoría me dijeron: +es una buena noticia+. Estaremos preparados y será un impulso formidable, me dijo el alcalde de Poitiers. El Tour siempre será el Tour, nos adaptaremos, me dijo el alcalde de Bourg-en-Bresse. De la Niza de Christian Estrosi al París de (la alcaldesa) Anne Hidalgo, todo el mundo sigue adelante".