(Bloomberg) -- Nadie podría haber anticipado el momento de impacto y la trayectoria de la pandemia de Covid-19, desencadenada por un nuevo coronavirus que pasó de un murciélago a un pangolín (aparentemente) y de allí a una persona. Aun así, los científicos sabían que una pandemia de algún tipo llegaría a nosotros tarde o temprano. En las últimas décadas, hemos visto brotes cada vez más frecuentes de nuevas enfermedades infecciosas, a medida que virus o bacterias pasan de los animales que los albergan a las personas. Después de este virus, habrá otros.

Los brotes se están volviendo más frecuentes por una razón muy simple: cada vez hay más personas que entran en contacto con especies de la vida silvestre, ya que la agricultura, la silvicultura, la minería y las actividades de exploración petrolera se han desplazado a áreas previamente despobladas, destruyendo hábitats naturales de los animales. Las zonas de alto riesgo para nuevas infecciones se encuentran principalmente en las regiones tropicales —por su alta biodiversidad— donde se está experimentando un cambio significativo en el uso de la tierra.

Reducir las terribles consecuencias de esta pandemia es el asunto más urgente en este momento. Sin embargo, protegernos en el futuro significará actuar antes de que comience la próxima pandemia, desarrollando la capacidad de predecir dónde surgirá la próxima enfermedad. Aún más importante, y también más difícil, será cambiar las prácticas humanas para preservar los hábitats de las especies y reducir el comercio de productos animales para que las personas y los patógenos transmitidos por animales entren en contacto con menos frecuencia. Es irónico, y trágico, que esta pandemia sea otra consecuencia de nuestro impacto cada vez mayor en el mundo natural.

Una enfermedad causada por un virus o bacteria que se origina en otro animal se conoce como zoonosis. La palabra proviene del griego: "zoo-" para animales y "-osis" para enfermedad. Los patógenos zoonóticos son un peligro persistente en todo el mundo, que amenazan con saltar a los humanos y propagarse. El primer desafío es saber cuántos patógenos hay y en qué animales se desarrollan, y en esto, los investigadores están haciendo un buen progreso.

Tanto como la NASA está trabajando para advertirnos anticipadamente sobre todos los asteroides peligrosos que podrían impactar la tierra, los biólogos están haciendo lo mismo para los cientos de miles de patógenos zoonóticos desconocidos que viven en animales. Es un esfuerzo costoso, pero mucho más barato que los costos de una pandemia global. El proyecto Predict, un esfuerzo que llevaba una década tratando de encontrar tales virus, llegó a su fin justo cuando surgía el nuevo coronavirus. No obstante, los investigadores recolectaron 140.000 muestras de animales e identificaron 1.000 nuevos virus. También capacitaron a 5.000 personas en Asia y África en habilidades cruciales, como la forma de recolectar muestras de animales salvajes y domésticos, creando así nuevos recursos de experiencia en zonas donde es más probable que aparezcan nuevos virus.

Afortunadamente, el proyecto Predict recibió una extensión de emergencia de seis meses a partir del 1 de abril, y su trabajo continuará bajo un proyecto de seguimiento llamado STOP Spillover, que comenzará en agosto. Entretanto, investigadores tras un proyecto científico aparte llamado Global Virome Project, buscan ambiciosamente caracterizar en los próximos 10 años la mayoría de los virus de los reservorios zoonóticos más importantes. Pero simplemente enumerar estos patógenos no es suficiente. También enfrentamos el desafío más difícil de reducir la frecuencia con la que esos patógenos entran en contacto con los humanos, cada vez que tenemos una pequeña posibilidad de crear una nueva epidemia.

Todos sabemos que las actividades humanas han perturbado los ecosistemas en todo el mundo. Un tema menos conocido es que nuestras actividades también han aumentado la transmisión de enfermedades infecciosas entre humanos y animales. Nunca antes los depósitos de patógenos zoonóticos potenciales habían estado en contacto tan íntimo con las poblaciones humanas. Una revisión de la investigación sobre las consecuencias del cambio en el uso de la tierra en los últimos 30 años halló evidencia consistente de una mayor transmisión de patógenos.

El escenario más obvio son los mercados de vida silvestre, directamente implicados en los orígenes de la epidemia de SARS en 2002 y la actual pandemia de Covid-19. En el primer caso, el virus pasó de los murciélagos a las civetas, que eran vendidas como carne en los mercados, y luego a las personas. En respuesta a cualquier pandemia, las naciones a menudo prohíben la venta de productos de animales salvajes, como lo ha hecho China ahora, temporalmente. Pero tales prohibiciones tienden a relajarse después de que termina la pandemia.

La explotación de la vida silvestre es la mayor amenaza para la biodiversidad en muchos países del sudeste asiático, con una alta demanda de productos de vida silvestre combinada con una débil aplicación de la ley. Esa es una gran amenaza para muchas especies en peligro de extinción, y también una amenaza directa para todos nosotros. Después de Covid-19, debemos darnos cuenta de que la única solución es la cooperación internacional basada en la comprensión compartida de que nuestras actividades humanas han empeorado el problema de la pandemia.

Nota Original:Humans Have Themselves to Blame for Covid-19: Mark Buchanan

