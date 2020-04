(Bloomberg) -- El gobierno de EE.UU. advirtió que las actividades digitales de Corea del Norte, incluidos el robo cibernético y la extorsión, amenazan la “integridad y la estabilidad del sistema financiero internacional”.

En medio de fuertes sanciones, Corea del Norte “se ha basado cada vez más en actividades ilícitas, incluido el cibercrimen, para generar ingresos por sus armas de destrucción masiva y sus programas de misiles balísticos”, según un aviso emitido el miércoles.

Si bien EE.UU. ha advertido previamente sobre las actividades de piratería de Corea del Norte, la alerta se produce mientras los adversarios buscan aprovechar la pandemia para alimentar sus actividades cibernéticas maliciosas. El aviso fue emitido conjuntamente por el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.

Entre los delitos cibernéticos de Corea del Norte descritos por Estados Unidos se encuentran el robo financiero y el lavado de dinero, así como la extracción ilícita de criptomonedas. La advertencia señala que los “ciberactores de Corea del Norte también han recibido pagos para hackear sitios web y extorsionar objetivos para terceros”, una referencia que sorprendió a John Hultquist, director sénior de análisis de inteligencia en la firma de ciberseguridad FireEye Inc.

“Aunque sabíamos que estos operadores estaban involucrados en el trabajo independiente y otras actividades comerciales como el desarrollo de software, no teníamos evidencia de que estuvieran llevando a cabo intrusiones y ataques en nombre de nadie que no sea el régimen de Corea del Norte”, dijo Hultquist en un comunicado. “No es raro que los estados aprovechen el talento comercial o criminal que luego lleve a cabo una actividad criminal paralela, pero es raro que encontremos evidencia de actores estatales que llevan a cabo operaciones delictivas con el conocimiento del gobierno”.

En los últimos años, EE.UU. ha tratado de acabar con la actividad de piratería de Corea del Norte, incluso con sanciones y acusaciones a sus hackers. La alerta del miércoles, que insta a las organizaciones financieras a mejorar las prácticas de seguridad cibernética y solicita el intercambio de información entre los gobiernos y el sector privado, proporcionó “más evidencia de que Corea del Norte está fuertemente comprometida con su capacidad cibernética y aprovechando todas las oportunidades para usarla y monetizarla”, según Hultquist.

Nota Original:U.S. Warns North Korean Hacking Threatens International Finance

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.