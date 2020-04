Actualiza con declaraciones de Trump, reacción de la ONU, estudio Harvard, cifras actualizadas. Cambia título y copete. Cambia origen ///Washington, 15 Abr 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la suspensión de la ayuda de su país a la OMS acusándola de "mala gestión" frente a la pandemia del coronavirus, que sigue matando miles de personas al día y da al traste con la economía mundial, mientras algunos países europeos reiniciaron tímidamente sus actividades.Estados Unidos, principal soporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con más de 400 millones de dólares anuales, suspenderá su contribución mientras "se realiza una revisión para evaluar el papel de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus", declaró Trump.Según el mandatario, esa organización dependiente de la ONU con sede en Ginebra está sesgada hacia China y coludió para evitar que el principal rival económico de EEUU tuviera que ser abierto sobre la crisis sanitaria que se estaba desarrollando en su territorio. "Si la OMS hubiera hecho su trabajo para que expertos médicos ingresaran a China para evaluar objetivamente la situación en el terreno y denunciar la falta de transparencia de China, el brote podría haberse contenido en su origen con muy pocas muertes", apuntó."No es el momento de reducir el financiamiento" de la OMS, que es "absolutamente esencial en los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra la covid-19", reaccionó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señalando que habrá tiempo después para estudiar "cómo reaccionaron todos aquellos implicados en la crisis".Estados Unidos es el país más golpeado por el coronavirus, con 25.757 muertes y más de 600.000 casos registrados. Y este martes superó otro récord lúgubre con más de 2.200 muertos en las últimas 24 horas, el peor balance diario mundial.Cuatro meses después de la aparición del virus en China, la pandemia deja 125.000 muertos y casi dos millones de infectados en el mundo.Aunque sigue matando a miles de personas al día y se extiende a rincones hasta ahora no afectados, parece que empieza a caer en Europa.Ante esta situación, varios gobiernos europeos empezaron a levantar parcialmente las medidas de confinamiento, en pos de reanudar la actividad y paliar las consecuencias económicas de la pandemia, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían ser incluso peores a las de la Gran Depresión de 1929.Con más de la mitad de la población mundial confinada, la institución prevé una contracción económica global en 2020 de un 3% y un "grave riesgo" de empeorar.El "Gran Confinamiento", que afectará sobre todo a los países en desarrollo, hará caer un 7,5% el PIB de la Eurozona y un 5,9% el de Estados Unidos. Solo China e India se salvarán de la recesión este año, al crecer un 1,2% y un 1,9%, respectivamente.La contracción del PIB será aguda también en América Latina y el Caribe (-5,2%), con golpes para México (-6,6%) y Brasil (-5,3%) y una profundización de la recesión en Argentina (-5,7%).Unos efectos negativos que ya se están notando en el día a día de muchos ciudadanos. - Vuelta al trabajo -En Austria, donde se autorizó la reapertura de pequeños comercios no alimentarios, Fatih Altun, al frente de un comercio de reparación de celulares de Viena, asegura que perdió "entre 5.000 y 6.000 euros". "Tuve que despedir a mi único trabajador", agrega, reconociendo que aún tiene "miedo del virus".Papelerías, librerías y tiendas de productos infantiles pudieron reabrir este martes en la vecina Italia, el país más golpeado en Europa con más de 21.000 muertos, aunque no todas las regiones decidieron aplicar la medida, por precaución."Es absurdo" permitir que reabran las tiendas, denunció el presidente de la región italiana de Piamonte (norte), Alberto Cirio, que demandó "Mantener la disciplina" para evitar retrocesos.Pese a que el confinamiento se mantiene hasta el 3 de mayo, Italia también autorizó el reinicio de las actividades forestales y agrícolas, entre otras. España, cuyas autoridades consideran que el pico de la epidemia quedó atrás, había hecho lo mismo y el lunes reactivó parte de la construcción y actividades industriales.España y Francia, otro país especialmente golpeados por la covid-19, extendieron también el confinamiento (al 25 de abril y 11 de mayo respectivamente), mientras que Reino Unido estudia hacerlo.Expertos ahora advierten que un confinamiento único no detendrá el virus. Se requerirán períodos repetidos de distanciamiento social en 2022 para evitar que los hospitales se vean abrumados, dijeron el martes científicos de la Universidad de Harvard , que simularon la trayectoria de la pandemia. Decidido a reactivar la primera economía del mundo lo antes posible, Trump dijo este martes que algunos estados poco poblados podrían retomar las actividades "muy, muy pronto", pero desactivó una polémica con los gobernadores tras haberlos amenazado con invocar poderes "totales" para forzarlos a seguir sus directrices. - Mantener distanciamiento social -La vuelta al trabajo, como ya hizo China, parece lejos en otras partes del mundo, como en India, donde sus 1.300 millones de habitantes seguirán en sus casas hasta al menos el 3 de mayo.En Rusia, el presidente Vladimir Putin reconoció que la situación "no va en la mejor dirección" y apuntó a una "escasez" de equipos de protección para el personal médico.Siguiendo los llamados de la OMS de no bajar la guardia, la OPS, su oficina regional en las Américas, pidió el martes mantener las medidas de distanciamiento social en la región advirtiendo que una interrupción temprana puede prologar la crisis."Interrumpir el distanciamiento social recomendado demasiado pronto podría tener el efecto contrario, y conducir a una segunda ola de casos de COVID-19, extendiendo el sufrimiento y la incertidumbre socioeconómica a largo plazo en la región de las Américas", afirmó la directora del organismo, Carissa Etienne.En América Latina, que se mantuvo alejada del virus durante semanas, la pandemia ha dejado ya casi 3.200 muertos y más de 71.000 contagios, sobre todo en Brasil (1.532 muertos y 25.262 casos), Ecuador (369 y 7.603) y México (406 y 5.399). - "No sé a qué tenerle más miedo" -Y las consecuencias van más allá de la atención sanitaria. En México, el personal sanitario se enfrenta al rechazo de la población que los ve como fuente de contagio. "No sé a quién tenerle más miedo: a la COVID o a las personas que nos pueden empezar a agredir", asegura Ariadna, una enfermera de 27 años.En Nigeria, nombre de una barriada pobre de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, el lugar más afectado por el coronavirus en Ecuador, le temen más al hambre que a la pandemia."Las autoridades dicen a las familias: quédense adentro de la casa, pero no ven más allá. La necesidad la teníamos antes de esto y ahorita es peor", explica Washington Angulo, un líder comunitario.