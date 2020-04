(Bloomberg) -- Trump suspende los pagos a la OMS; Goldman publica resultados hoy, y la AIE advierte que el mundo podría quedarse sin espacio para almacenar petróleo. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

Quién paga

El presidente Donald Trump decidió suspender temporalmente los pagos de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud tras acusar al organismo de no difundir información sobre la pandemia y tomar las afirmaciones de China sobre el coronavirus “al pie de la letra”. La medida ha sido objeto de críticas generalizadas por los expertos de salud y de China, donde un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su apoyo a la organización. EE.UU. es actualmente el epicentro mundial de la pandemia. En Europa, cada vez hay más datos que apuntan a una ralentización de los contagios en Europa.

Resultados de los bancos

La temporada de resultados de Wall Street continúa hoy con datos de Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp y Citigroup Inc. Ayer, JPMorgan Chase & Co. informó que sus beneficios cayeron un 69% al nivel más bajo en más de seis años. El banco apartó la mayor provisión para pérdidas de préstamos en al menos diez años. Los inversores prestarán atención a las disposiciones para pérdidas en los resultados de los bancos hoy y esperarán un incremento en los ingresos por negociación similar al de JP Morgan.

Golpe a la demanda

La Agencia Internacional de Energía ha dicho en su informe más reciente sobre el mercado del petróleo esta mañana que el mundo podría quedarse sin espacio para almacenar crudo ya que predice que la demanda mundial caerá un 9% este año. El informe advirtió que la logística de la industria podría verse abrumada “en las próximas semanas”. A pesar del acuerdo de la OPEP y sus aliados para reducir la producción en casi 10 millones de barriles al día, la perspectiva de la AIE fue suficiente para intensificar la presión sobre el crudo. Un barril de West Texas Intermediate para entrega en mayo cotizaba firmemente por debajo de US$20 tras la publicación.

Mercados alicaídos

La caída de los precios del petróleo está contribuyendo al retroceso de los mercados de valores esta mañana. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 0,4%, mientras que el Topix de Japón cerró apenas sin cambios por los rumores de que el Banco de Japón intervendría con más compras de fondos cotizados en bolsa. En Europa, el índice Stoxx 600 bajaba un 1,8% a las 5:50 am, hora de Nueva York, y los valores energéticos eran los de peor rendimiento entre todos los sectores del indicador. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una pérdida similar al inicio de la sesión, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,682% y el oro se apagaba.

También hoy...

La estimación media de los economistas es de una caída del 8% cuando las ventas minoristas de marzo se publiquen a las 8:30 am. Algunos anticipan un número más cercano a menos 25% (-25%). Se espera que la manufactura de Empire, también prevista para las 8:30 am, sea de una cifra igualmente sombría. Los datos industriales y de fabricación de EE.UU. para marzo salen a las 9:15 a.m. El Banco de Canadá podría anunciar una ampliación de sus compras de activos a las 10:00 a.m. Más noticias para el mercado petróleo, con inventarios semanales de crudo de EE.UU. a las 10:30 a.m. y una rueda de prensa posterior.

