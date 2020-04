(Bloomberg) -- Varias mineras, incluidos algunos gigantes de la industria, se han visto obligados a detener o reducir la producción y el procesamiento a medida que gobiernos de todo el mundo implementan medidas para detener la propagación del coronavirus.

Las interrupciones sin precedentes en las operaciones y las cadenas de suministro han puesto en peligro las perspectivas de los metales industriales y preciosos, al igual que la demanda se ve afectada por la posibilidad de la recesión más aguda en casi un siglo

La industria también está lidiando con la incertidumbre mientras los gobiernos profundizan, revisan o flexibilizan las medidas para contener la pandemia. Mineras en Chile, potencia del cobre, han reducido sus operaciones, mientras que una extensa cuarentena nacional ha afectado a productores en Perú. En tanto, Zambia avivó el fuego en su disputa con Glencore Plc, amenazando con quitarle minas de cobre después de que la compañía dijera que necesita cerrar pozos mineros.

Al mismo tiempo, otras intentan reabrir. En Canadá, Quebec reclasificó la minería como una actividad esencial, despejando el camino para la reanudación de las operaciones. Los productores de platino sudafricanos también están tomando medidas para reanudar sus actividades después de que el gobierno flexibilizara algunas restricciones, aunque algunas mineras han dicho que la Policía ha impedido el paso de trabajadores para que regresen a sus operaciones.

A continuación, se muestra el impacto de la pandemia en algunas empresas clave. Para obtener una planilla más detallada de las interrupciones, basada en los últimos datos públicamente disponibles al momento de escribir esta nota, haga clic aquí.

