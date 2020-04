(Bloomberg) -- El dolor que sienten las grandes petroleras por la caída en la demanda a causa del coronavirus puede descarrilar los esfuerzos globales para reducir la contaminación, señala la Agencia Internacional de Energía.

La desaceleración y la caída de los precios “socavan la capacidad de la industria petrolera para desarrollar algunas de las tecnologías necesarias para las transiciones de energía limpia en todo el mundo”, asegura la agencia con sede en París que asesora a los países sobre política energética.

La industria ha pedido en repetidas ocasiones el apoyo de los gobiernos para tecnologías clave, como la captura y el almacenamiento de hidrógeno y carbono que absorbe la contaminación del aire. Las principales compañías europeas de petróleo y gas ahora tienen la ambición de reducir sus emisiones a largo plazo y algunas han incursionado en el negocio de la energía, comprando empresas de servicios públicos o invirtiendo en biocombustibles.

Las emisiones globales de la industria energética se mantuvieron estables en 2019 por primera vez en tres años. Aún así, la quema de carbón, petróleo y gas natural representa la mayor parte de la contaminación con gases de efecto invernadero.

Una década de crecimiento de la demanda de petróleo desaparecerá en 2020 debido a los confinamientos por el coronavirus. El uso de combustible este mes se reducirá en casi un tercio al nivel más bajo desde 1995, lo que representará un golpe a los ingresos de las principales compañías petroleras, dijo la AIE en su informe mensual sobre el petróleo.

Activistas ambientales están trabajando para mantener los problemas ecológicos en la parte superior de la agenda política, lo que refleja la preocupación de que los formuladores de política dirijan su atención a ayudar a los perjudicados económicamente por los confinamientos.

Hasta ahora, empresas de servicios públicos como Iberdrola SA, Enel SpA y Duke Energy Corp. han invertido más en energías renovables y transición de combustibles fósiles que las grandes compañías petroleras. Dentro de la industria petrolera, grandes empresas europeas como Royal Dutch Shell Plc, BP Plc y Total SA han sido las más expresivas acerca de establecer objetivos ecológicos e invertir en tecnologías de energía más limpia.

Nota Original:Oil Price Crash Threatens Green Transition, IEA Warns

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.