BEIJING - Pasaron seis días antes de que las autoridades chinas dijeran a la población que enfrentaban una pandemia en Wuhan. En ese lapso la ciudad acogió un enorme banquete para decenas de miles de personas y millones de viajeros empezaron a desplazarse para las celebraciones del Año Nuevo Lunar. La demora, no obstante, no fue tan grande como las de otros gobiernos que dejaron pasar semanas, e incluso meses, antes de responder al virus. Por The Associated Press. 1.145 palabras. AP Foto. ENVIADO.