(Bloomberg) -- Futuros S&P caen junto a bolsas europeas a medida que se afianza la aversión al riesgo en el mercado, con inversionistas revisando los resultados corporativos para medir el impacto del brote de coronavirus. Petróleo cae por debajo de USD20 por barril luego que la AIE dijera que la demanda se desplomará en un récord este año. Bloomberg Dollar Index avanza y divisas de mercados emergentes caen; rendimiento de Tesoros a 10 años a la baja.

En Colombia, luego de una reunión extraordinaria el martes, BanRep anunció nuevas medidas al reducir encajes y así inyectar liquidez a la economía de manera permanente por un monto cercano a los COP9b. Adicionalmente, la Junta autorizó al banco central la compra de TES en el mercado secundario hasta por COP2b en lo que resta del mes de abril, e intervenir en el mercado forward de TES con cumplimiento financiero. Gerente general Juan José Echavarría y gerente técnico Hernando Vargas hablarán en rueda de prensa virtual a la 1pm.

COFX se apreció 0,6% a 3.851 y acumula una senda de ganancias de 7 días consecutivos. El presidente Duque dijo en una transmisión por internet que Colombia quiere comenzar a abrir ciertos sectores de la economía después de que la cuarentena nacional termine el 27 de abril.

DANE publica los datos de producción manufacturera y de ventas al por menor de febrero en donde se esperan expansiones de 3,3% y 6,9% respectivamente. En ese mes Colombia aún no había implementado el aislamiento obligatorio. BanRep publicará su encuesta mensual de expectativas económicas.

Hoy el Ministerio de Hacienda subasta COP400.000m de TES, y BanRep realiza subasta para la venta de dólares a través de contratos NDF y FX swaps. Todos los horarios en hora local.

INTERNACIONAL:

La Agencia Internacional de Energía estima que el mundo podría quedarse sin espacio para almacenar crudo ya que predice que la demanda mundial caerá un 9% este año El informe advirtió que la logística de la industria podría verse abrumada “en las próximas semanas” A pesar del acuerdo de la OPEP y sus aliados para reducir la producción en casi 10 millones de barriles al día, la perspectiva de la AIE fue suficiente para intensificar la presión sobre el crudo con el barril de West Texas Intermediate para entrega en mayo cotizando firmemente por debajo de USD20

El presidente Trump decidió suspender temporalmente los pagos de Estados Unidos a la OMS tras acusar al organismo de no difundir información sobre la pandemia y tomar las afirmaciones de China sobre el coronavirus “al pie de la letra” La medida ha sido objeto de críticas generalizadas por los expertos de salud y de China, donde un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su apoyo a la organización



PARA ESTAR PENDIENTE:

En Colombia: Subastas: 8:30am: Subasta compra de bonos corporativos por precio discriminatorio 9:30am: TES 2027, TES 2034 10:45am: Operaciones forward NDF 30 días USD40m 12:15pm: FX swaps (62 días) USD400m 10am: Producción manufacturera feb. a/a; est. 3,3%, anterior 3,7% 10am: Ventas minoristas feb. a/a; est. 6,9%, anterior 7,5% 1pm: Gerente general BanRep Echavarría y gerente técnico Vargas hablan sobre medidas anunciadas anoche 2pm: Producción industrial feb. a/a; sin est., anterior 1,9% BanRep encuesta de economistas

Esta semana: Abril 17: ISE actividad económica

Internacional: 7:30am: EE.UU. ventas minoristas anticipadas marzo; m/m est. -8%, anterior -0,5% 7:30am: EE.UU. manufactura NY abril; est. -35, anterior -21,5 8:15am: EE.UU. producción industrial marzo; m/m est. -4%, anterior 0,6% 9:30am: EE.UU. inventarios de crudo abril 10; est. +12,7m barriles, anterior +15,2m barriles 1pm: Fed Libro Beige

Agenda Fed: 12pm: Bostic (Atlanta) habla en evento de sociedad civil

NOTICIAS:

BanRep reducirá encajes, anuncia nueva compra TES

Ecopetrol suscribió financiamiento corto plazo por USD410m

Vida social en Colombia no iniciará después de cuarentena: Duque

Permisos de construcción subieron 9% en febrero a/a

Movilidad en Perú baja un 89% por virus, duplica tasa de México

Facebook debe mejorar seguridad de datos, según regulador colombiano

COMENTARIO

Corficolombiana estima que el déficit fiscal del país aumentará a finales de año a entre 4,2% y 5,1% desde 2,2% permitido por la regla fiscal, con un gasto contracíclico de entre COP15b y COP20b Esta semana el comité de regla fiscal dará a conocer la nueva senda de déficit fiscal del país durante los próximos años “Asumiendo un crecimiento de 0% en nuestro escenario base, la brecha ascendería a -6,3% del PIB este año, mientras que en el escenario pesimista, la economía se contraería 2,6% y la brecha llegaría a -8,7% del PIB,” analistas liderados por José Ignacio López escriben en un informe Las dinámicas de demanda por petróleo implica que el promedio Brent seguramente será inferior a 40 dólares por barril, mientras que el precio de largo plazo estaría alrededor de 55 dólares, lo que permitiría un déficit adicional por ciclo energético “En 2021, la combinación de los ciclos económico y energético permitiría flexibilizar el déficit exigido por la Regla Fiscal desde 1,8% del PIB hasta niveles de 2,9% a 3,9% del PIB” La deuda bruta del gobierno nacional central subiría a niveles de entre 57% y 60% del PIB en 2020, desde 51,6% en 2019



