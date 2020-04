(Bloomberg) -- El Banco Popular de China autorizó a algunos prestamistas comerciales a que realicen pruebas de su moneda digital, según personas familiarizadas con el asunto. Con esto, el banco central chino se acerca aún más a convertirse en la primera autoridad monetaria importante del mundo en emitir su propia moneda digital.

Los bancos chinos de propiedad estatal están realizando pruebas internas de uso hipotético de una moneda digital del Banco Popular de China como si se estuviera utilizando en Suzhou, Xiong’an, Chengdu y Shenzhen, explicaron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas para hablar sobre el tema.

Las funciones de las billeteras digitales “piloto” incluyen la conversión entre efectivo y dinero digital, verificación de saldo de cuenta corriente, pago y remesas, informó una de las fuentes. Agregaron que la investigación aún está en curso y esas funciones están sujetas a cambios.

El banco central no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios de las pruebas.

El banco central de China ha liderado a sus pares mundiales en el desarrollo de una moneda digital legal. Creó un equipo de investigación dedicado para la tarea y ha presentado cientos de patentes. En una reunión a principios de este año en la que anticipó el trabajo que realizaría en 2020, el banco dijo que la investigación está avanzando sin problemas, aunque no entregó una planificación específica sobre cuándo se lanzará la moneda al público.

La moneda digital tendrá como objetivo reemplazar en parte el efectivo para adaptarse al creciente dominio de los pagos digitales en el sector minorista de China.

