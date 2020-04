(Bloomberg) -- Argentina registró la emisión de más de US$50.000 millones en nueva deuda a medida que se acerca al planteo de una dolorosa propuesta de reestructuración a los bonistas.

La presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) da una idea de la cantidad de nuevos valores que el país prevé emitir en la reestructuración. El Gobierno ha indicado que hará su oferta a los tenedores de bonos extranjeros en los próximos días.

Los inversores ya están valorando un resultado doloroso, ya que la mayoría de los bonos extranjeros elegibles para la negociación por US$69.000 millones cotizan en aproximadamente 30 centavos por dólar. La economía se contraerá por tercer año a medida que el país lidia con una moneda que perdió casi dos tercios de su valor en los últimos 24 meses y una inflación que superó el 50% anual en febrero. El desafío solo ha empeorado en medio de la pandemia de coronavirus.

La presentación ante la SEC cita la pandemia como un posible factor de riesgo que podría afectar el valor de los títulos en el futuro.

La semana pasada, el Gobierno suspendió durante el resto del año todos los pagos de los bonos emitidos en moneda extranjera bajo ley local. Para los bonos extranjeros, el presidente Alberto Fernández está buscando un acuerdo negociado para evitar un default, lo que le permite al país apuntalar sus finanzas mientras se esfuerza por impulsar la economía. El 22 de abril es el próximo pago de cupones para la deuda de Argentina, por aproximadamente US$500 millones.

El producto interno bruto del país se contraerá 5,7% en 2020, según el Fondo Monetario Internacional.

Los bonos con vencimiento en 2026 caen 0,7 centavos el miércoles llegando a 27 centavos por dólar.

Nota Original:Argentina Sets Stage for Restructuring With $50 Billion Filing

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.