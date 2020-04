(Bloomberg) -- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con el banco central sobre remanentes inesperados de las reservas de moneda extranjera del banco luego de la caída del peso este año.

En una conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que hablaría con los miembros de la junta del banco sobre el remanente, lo que generó especulaciones de que ahora solicitará un pago de las ganancias de este año, a pesar de que normalmente se pagarían en abril de 2021.

El problema para el presidente es que no hay remanente en 2019 ya que el peso se recuperó ese año. Dada la caída de 27% en el peso este año y el nivel actual de las reservas, Benito Berber, economista jefe para América Latina de Natixis North America, calcula que se podrían pagar alrededor de 866.000 millones de pesos (US$36.000 millones) a la Secretaría de Hacienda. Eso representaría una entrada significativa para un Gobierno que padece de problemas de liquidez.

“Sería muy controvertido si hacen algún tipo de avance”, dijo Berber. “Sería algo muy cercano al financiamiento del Gobierno por parte del banco central. Pero dada la conmoción, el mercado podría no tomarlo negativamente, especialmente si los fondos se utilizan para apoyar la economía”.

Un portavoz presidencial dijo que la reunión tendrá lugar el jueves después de que AMLO dijera inicialmente que sería hoy.

Banxico tiene la última palabra sobre cuánto se envía realmente, y el dinero se destina a la reducción de la deuda. El banco podría negarse a enviar un pago por adelantado ya que las cifras finales para la depreciación del peso y las reservas no están incluidas.

“No tienen que transferir todo”, dijo Eduardo Suárez, estratega de Scotiabank en Ciudad de México. “No se puede, en parte porque en este momento no se sabe cuánto será”.

No obstante, para López Obrador, que ha hecho de la fortaleza fiscal una prioridad incluso en medio de la crisis del coronavirus, los fondos adicionales del banco central serán atractivos.

“Este excedente nos ayudará a evitar el aumento de la deuda”, dijo a los periodistas durante la conferencia.

