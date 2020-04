(Bloomberg) -- Zoom Video Communications Inc. permitirá que los clientes pagos decidan por qué países se enrutarán sus reuniones virtuales, una medida para calmar a los clientes preocupados de que puedan ser vulnerables a posibles espías chinos.

La capacidad de seleccionar ubicaciones preferidas del centro de datos estará disponible a partir del 18 de abril, dijo el lunes Brendan Ittelson, director de tecnología de Zoom, en una entrada de blog. Los usuarios pagos también pueden optar por salir de ciertas ubicaciones. Los usuarios gratuitos estarán encerrados en centros de datos en su región, lo que significará un centro de datos en Estados Unidos para muchos usuarios.

Zoom pasó de ser utilizado por 10 millones de trabajadores de oficina por día a más de 200 millones de personas, incluidos muchos consumidores. Los nuevos usos han expuesto fallas de seguridad con la configuración de privacidad predeterminada de la aplicación, empujando a la compañía a la controversia y estimulando a su director ejecutivo, Eric Yuan, a centrarse en las preocupaciones de seguridad. Investigadores de la Universidad de Toronto descubrieron que algunas llamadas de Zoom se enrutaron a través de centros de datos en China a pesar de que ninguno de los usuarios se encuentra en el país, lo que alimenta el espectro de que los datos puedan ser accesibles para el gobierno chino. La compañía dijo que dejaría de enrutar llamadas a través de China a menos que uno de los participantes estuviera ubicado allí.

Zoom tiene 19 centros de datos, que se comparten con otros inquilinos, y también utiliza servicios de computación en la nube de Amazon.com Inc. y Oracle Corp.

