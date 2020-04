Cuando se le preguntó en el programa "New Day" de CNN qué haría si Trump ordena una reapertura de la economía de Nueva York, Cuomo respondió: "Si él me ordena reabrir la economía de tal manera que ponga en peligro la salud de los habitantes de mi estado yo no lo haría. Y tendríamos un conflicto constitucional entre las autoridades estatales y federales que iría a los tribunales y eso sería lo peor que él podría hacer en estos momentos".