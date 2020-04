(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que su administración emitirá directrices en unos días para los gobernadores que quieran comenzar a relajar las prácticas de distanciamiento social que buscan frenar el brote de coronavirus, y añadió que espera reabrir el país “antes de lo previsto”.

“Estamos muy cerca de completar un plan para abrir nuestro país. Con suerte, incluso antes de lo previsto”, dijo Trump en una conferencia de prensa el lunes. “Pronto finalizaremos pautas nuevas y muy importantes para dar a los gobernadores la información que necesitan para abrir sus estados”.

Las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que Trump extendió a fines del mes pasado exigen a los estadounidenses que se aíslen en gran medida unos de otros hasta fines de abril. Trump dijo que las nuevas directrices “darán al pueblo estadounidense la confianza que necesita para comenzar a regresar a la vida normal”.

El presidente declinó decir si instaría a los estadounidenses a regresar al trabajo y a las escuelas el 1 de mayo. “No quiero decirlo”, dijo.

