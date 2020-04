(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, informó que instruyó a su Administración para que detenga temporalmente los fondos a la Organización Mundial de la Salud por tomar las afirmaciones de China sobre el coronavirus “al pie de la letra” y no compartir información sobre la pandemia a medida que se propagaba.

“La OMS falló en su deber básico y debe rendir cuentas”, dijo Trump el martes en una conferencia de prensa de la Casa Blanca.

“El brote podría haberse contenido en su origen con muy poca muerte”, dijo el presidente. “Tanta muerte ha sido causada por sus errores”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha convertido en un paria entre algunos partidarios de Trump, que han tratado de culpar a la Organización de la pandemia a medida que ha aumentado el escrutinio de las acciones del presidente y ha disminuido la aprobación pública de su manejo de la crisis. Acusan a la OMS y a Tedros en particular de ser demasiado complacientes con Pekín y de no advertir adecuadamente al mundo sobre la amenaza que representa el virus, que surgió por primera vez en la ciudad china de Wuhan.

Desde entonces, Estados Unidos se ha convertido en el epicentro del brote global, con más de 582.000 casos reportados y más de 23.000 muertes.

Según la Organización, Estados Unidos ha contribuido con aproximadamente US$893 millones a las operaciones de la OMS durante su actual ciclo de financiamiento de dos años. China ha dado alrededor de US$86 millones durante el mismo periodo. No está claro cuándo entraría en vigencia la suspensión de pagos de Trump.

Nota Original:Trump Halts U.S. Payments to WHO, Saying It Failed to Share Data

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.