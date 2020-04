(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que él tiene el poder para “abrir” estados y flexibilizar las medidas de distanciamiento social adoptadas para combatir el brote de coronavirus, no los gobernadores.

No dio más detalles sobre cómo llegó a su conclusión. El 16 de marzo, la administración Trump emitió una guía en la que recomendaba que los estadounidenses se aislaran unos de otros para frenar la propagación del virus, días después de que muchos gobernadores, líderes municipales, empresas y familias ya habían adoptado dichas medidas.

No está claro si el país cumpliría las órdenes de Trump si exige que las personas regresen al trabajo y a la escuela, especialmente si el brote aún no ha disminuido.

Trump afirmó en un tuit que “esa es decisión del presidente, por muchas buenas razones”. No mencionó ninguna.

Trump dijo que tomaría “pronto” una decisión sobre la reapertura, “en conjunto con los gobernadores y la opinión de otras personas”. La semana pasada, Trump dijo que el martes planea nombrar un panel de médicos y empresarios para que lo asesoren sobre la restauración de la economía estadounidense luego del brote.

Pero la relación del presidente con los gobernadores durante el brote ha sido complicada y problemática en muchas ocasiones. Trump ha insistido en que los gobernadores, no el Gobierno federal, son los principales responsables de mantener abastecidos sus hospitales y evitar el coronavirus. Y se rehusó a criticar a los gobernadores que se han negado a emitir órdenes de “quedarse en casa” a sus ciudadanos para frenar la propagación del virus.

“En primer lugar, tenemos una cosa llamada la Constitución, la que aprecio”, dijo Trump el 4 de abril, cuando se le preguntó acerca de dichos gobernadores, que todos son republicanos. “En segundo lugar, esos gobernadores, que los conozco a todos, están haciendo un gran trabajo. Están teniendo mucho, mucho éxito en lo que están haciendo. Y como saben, quiero que los gobernadores manejen las cosas”.

