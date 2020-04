(Bloomberg) -- Las mujeres que trabajan desde sus casas prácticamente han eliminado el maquillaje de sus rutinas, un cambio que podría afectar las ventas de productos de belleza, afirmó Jefferies.

Si bien no todas las profesiones cumplen con los criterios para el trabajo remoto, un incremento de un día por semana de trabajo fuera de la oficina podría afectar el gasto anual en maquillaje entre 10% a 15%, dijo Stephanie Wissink, analista de Jefferies, a los inversores en una nota el lunes por la mañana. El impacto podría afectar el crecimiento de las ventas entre 4% y 13% en las empresas que Wissink cubre.

Según encuestas recientes, alrededor de 90% de las mujeres que trabajan de forma remota no usan maquillaje. A medida que el trabajo remoto se ve como algo más permanente en el futuro después de que la pandemia de coronavirus disminuya, Wissink destacó a Elf Beauty Inc. como la compañía más expuesta de su cobertura y a Estee Lauder Cos. como la más aislada del riesgo.

Wissink señaló que el análisis de la empresa no considera factores como una recesión, sino que supone que las condiciones económicas son estables. La empresa monitorea los datos de confianza del consumidor, el empleo y las acciones de estímulo económico a nivel mundial para evaluar el entorno de gasto.

