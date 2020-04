(Bloomberg) -- Un trabajador de una de las plantas de Volkswagen AG en México murió tras manifestar síntomas respiratorios, luego de que el fabricante automotriz detuviera la operación en las fábricas del país más tarde que en otros lugares.

El hombre fue hospitalizado el 25 de marzo, cinco días antes de que la unidad de Volkswagen en México suspendiera la producción en sus instalaciones en Puebla y Guanajuato. Murió el 3 de abril y el centro de salud al que asistió no le realizó la prueba de coronavirus, comentó la compañía, agregando que algunos de los familiares del empleado también estaban hospitalizados por complicaciones respiratorias.

Las plantas de Volkswagen en México no cerraron hasta el 30 de marzo, nueve días después de que la unidad estadounidense de la compañía suspendiera producción en sus instalaciones en Chattanooga, Tennessee. General Motors Co., Ford Motor Co. y Fiat Chrysler Automobiles NV comenzaron a ralentizar la actividad de sus instalaciones en Estados Unidos incluso antes, cediendo ante la presión del sindicato United Auto Workers. Desde entonces, el sindicato confirmó que varios de sus miembros habían muerto a causa de Covid-19.

Volkswagen identificó al trabajador como Ángel Ignacio M., sin difundir su apellido. Buscó atención días antes de ser hospitalizado y le dijeron que no calificaba para una prueba de coronavirus, comentó la compañía en su declaración, que fue inusualmente crítica con las autoridades en México por no proporcionar suficiente información sobre la causa del fallecimiento del hombre.

El caso intensifica preocupaciones sobre si México está haciendo suficientes pruebas de coronavirus, incluso entre los que han fallecido. El Gobierno dice que el número real de casos es probablemente mayor que el recuento oficial, pero no por mucho.

Hasta el martes, el país tenía 2.439 casos y 125 muertes. En una nación de casi 130 millones, solo se han realizado 20.475 pruebas, según la Secretaría de Salud.

