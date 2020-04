(Bloomberg) -- La audiencia de noticias en YouTube se disparó en 75% en las últimas semanas en comparación con el mismo momento el año pasado, con millones de personas que recurren al sitio de videos para obtener actualizaciones sobre el coronavirus, dijo a Bloomberg Television Neal Mohan, director de producto.

YouTube, que forma parte de Google, llega a más de 2.000 millones de espectadores al mes y ha tenido un aumento significativo del tráfico desde que la pandemia se desató. Según Mohan, una de las mayores alzas fue en los videos que la compañía clasifica como “noticias”. “La gente está tratando de consumir tanta información como pueda sobre esta crisis”, indicó. “Es lo más importante para todos”.

El centro de videos en línea más grande del mundo clasifica las noticias y los videos médicos según su nivel de “autoridad”, utilizando una combinación de automatización y evaluadores humanos, aunque no comparte esos índices de clasificación públicamente. En los videos que mencionan el virus, YouTube comenzó a ejecutar un panel de información que vincula a las agencias de salud, que Mohan indica han sido visualizados más de 10.000 millones de veces. YouTube también agregó una pestaña en su página de inicio para presentar videos de noticias sobre Covid-19.

A medida que el virus se propagaba, YouTube también tuvo que lidiar con videos falsos y engañosos, un problema persistente para el sitio. Hasta ahora ha eliminado “miles” de videos por violar las políticas de desinformación relacionadas con el virus. Además, YouTube ha ajustado estas políticas repetidamente, restringiendo videos que promueven una teoría de conspiración que vincula el virus a redes 5G y aquellos que “alentarían a las personas a ignorar las instrucciones de quedarse en casa”, comentó Mohan. La compañía también ha anunciado que está eliminando videos conectados a #filmyourhospital, una campaña de desinformación de redes sociales diseñada para sugerir que el virus es un engaño.

“Nos mantenemos lo más alertas posible”, dijo Mohan. El ejecutivo también agregó que las nuevas políticas permanecerán activas una vez que la pandemia disminuya.

Pese al repunte en las visualizaciones, YouTube, como otras grandes plataformas en línea, ha visto una caída en el gasto publicitario a medida que muchos de sus clientes de mercadeo recortan presupuestos. Mohan se negó a discutir cambios en las ventas.

