CentralObama da su apoyo a Biden, capaz de guiar a EEUU en los "tiempos más oscuros" Por Michael Mathes =(Fotos archivo)= Washington, 14 Abr 2020 (AFP) - El expresidente de Estados Unidos Barack Obama dio el martes su apoyo a Joe Biden, al considerar al futuro candidato demócrata a la Casa Blanca capaz de guiar a los estadounidenses en los "tiempos más oscuros"."Creo que Joe tiene todas las cualidades que necesitamos en un presidente en este momento", dijo Obama sobre quien fue su segundo al mando, en un video de 12 minutos filmado en su casa y publicado en internet."Joe tiene el temperamento y la experiencia para guiarnos a través de uno de nuestros tiempos más oscuros, y curarnos con una larga recuperación", agregó. "Es por eso que estoy orgulloso de apoyar a Joe Biden para convertirse en presidente de Estados Unidos". Aún muy popular, el apoyo de Obama es un gran impulso para el candidato de 77 años, que buscará disputarle al mandatario Donald Trump su reelección después del abandono de Bernie Sanders en la carrera por la nominación demócrata la semana pasada.El posicionamiento de Obama llega después de que Sanders diera el lunes su apoyo a Biden. - "La mejor decisión" - Biden fue la mano derecha de Obama durante los ocho años (2009-2017) en estuvo de inquilino en la Casa Blanca. El exvicepresidente hizo gala durante la campaña de las buenas relaciones con el que fuera su jefe, un importante activo entre los votantes demócratas.Obama dijo además este martes que su elección de Biden como vicepresidente en 2008 fue "una de las mejores decisiones" que jamás había tomado.En un raro posicionamiento anterior, Obama había dicho a los votantes demócratas en noviembre de 2019 que las elecciones presidenciales se disputarían en el centro. Los estadounidenses no creen "que debamos destruir completamente el sistema y comenzar de nuevo", dijo entonces, y subrayó que Estados Unidos no es un país "revolucionario".Sin dar nombres, las palabras del expresidente parecían evocar las de Sanders, partidario de una "revolución" política.Pero en su mensaje este martes, quien fuera presidente por dos mandatos consecutivos, también elogió a Sanders como un defensor de las ideas progresistas y un candidato apasionado cuya energía y entusiasmo inspiraron a millones de jóvenes."En este momento, necesitamos que los estadounidenses de buena voluntad se unan en un gran despertar contra una política que con demasiada frecuencia se ha caracterizado por la corrupción, el descuido, el beneficio personal, la desinformación, la ignorancia y simplemente la mezquindad", dijo Obama. "Para cambiar eso, necesitamos que los estadounidenses de todas las tendencias políticas se involucren en nuestra política y nuestra vida pública como nunca antes".Para formalizar su candidatura, Biden debe ser nominado en la convención demócrata prevista para el 17 de agosto. - Relación especial - El apoyo de Obama se produce en momentos en que las campañas se han interrumpido por la pandemia del nuevo coronavirus.En condiciones normales, al anuncio le seguiría la aparición de Obama en un importante mitin junto a Biden, con un gran revuelo nacional y un diluvio de donaciones. Pero no está claro cuándo, si es que ocurre, los encuentros presenciales de campaña se reanudarán. Obama forjó un vínculo especial con Biden durante los ocho años que el exsenador de Delaware sirvió como su vicepresidente, y hasta le otorgó la medalla presidencial de la libertad en enero de 2017. Pero hasta ahora en la carrera por la candidatura, el primer líder afroamericano de la nación se había mantenido al margen de la puja, sin intervenir en la batalla demócrata.Y aunque al parecer Obama no tenía la intención de interferir en las primarias hasta que hubiera un ganador, el exvicepresidente dijo que le había pedido que no lo apoyara cuando lanzó su candidatura en abril de 2019. Ya en 2016, Obama esperó a la victoria de Hillary Clinton sobre Sanders para apoyar a la candidata.Sin embargo, aunque fue públicamente neutral, Obama jugó un papel importante en persuadir a Sanders para que finalizara su campaña y respaldara a Biden, según el diario The New York Times. Y a pesar de su silencio, Biden, Sanders y otros candidatos le dieron un papel protagónico durante la campaña mientras luchaban por obtener ventaja antes de primarias clave.En eventos y debates, Biden se esforzó por mostrar que se postula como el heredero de Obama, destacando habitualmente sus logros y desempeño junto a su exjefe. Aunque había dejado claro desde el principio que buscaba una postulación por su propio mérito.jca/mlm/dga/lda/mls