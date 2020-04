(Bloomberg) -- Italia informó un menor número de nuevos casos de coronavirus el lunes, pese a que aumentaron las muertes diarias, tres días después de que el gobierno extendiera la cuarentena con pequeñas concesiones para empresas que exigían un reinicio de la economía.

Hubo 3.153 casos nuevos, el menor número registrado desde el 7 de abril, lo que se compara con los 4.092 de un día antes, dijeron funcionarios de protección civil. Italia registró 566 muertes relacionadas con el virus en las últimas 24 horas, frente a las 431 del día anterior. Eso eleva el número total de muertes a 20.465. Las recuperaciones alcanzaron los 35.435.

Los casos confirmados en el país ahora suman 159.516. El número se ha elevado desde que el gobierno decidió aumentar las pruebas; el lunes, el número de personas sometidas a pruebas llegó a 1,05 millones y se descubrieron más casos no reportados anteriormente. El número de pacientes en cuidados intensivos disminuyó por décimo día consecutivo.

“Todavía estamos en la Fase 1, sin duda”, dijo en una conferencia de prensa Giovanni Rezza, jefe del departamento de enfermedades infecciosas del instituto nacional de salud de Roma. “Vemos señales positivas, pero el número de muertes sigue siendo alto, ya que refleja casos anteriores de contagio”.

Extensión de la cuarentena

El viernes, el primer ministro del país, Giuseppe Conte, anunció que extendería la cuarentena nacional de Italia hasta el 3 de mayo, rechazando la presión de empresas y políticos de oposición que han exigido el reinicio de la economía.

Conte ofreció la posibilidad de una reanudación gradual de la vida normal después de que se levante la cuarentena, aunque se mantendrían vigentes estrictos protocolos de salud. Designó a Vittorio Colao, exdirector ejecutivo de Vodafone Group Plc, para que encabece un grupo de trabajo que ayudará a diseñar la salida de Italia de las restricciones. El país “no puede esperar a que el virus desaparezca por completo”, dijo Conte.

La región del Véneto está flexibilizando algunas medidas a partir del martes, incluida la reapertura de mercados al aire libre y el permiso para correr a más de 200 metros de su hogar, dijo en Facebook el gobernador, Luca Zaia.

“Debemos garantizar la seguridad de la salud pero, al mismo tiempo, hacer esfuerzos para acelerar la reapertura”, dijo el exministro de Finanzas italiano Pier Carlo Padoan en una entrevista con SkyTG24.

No obstante, es posible que las escuelas no reanuden sus actividades antes de las vacaciones del verano boreal. Franco Locatelli, director del instituto de salud pública de Italia, dijo el domingo a Rai2 TV que cree que el Gobierno debería evaluar mantener las escuelas cerradas hasta el próximo año escolar.

