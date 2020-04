(Bloomberg) -- España registró la cifra más baja de nuevos casos de coronavirus en 3 semanas y media ante la presión al Gobierno para que relaje algunas de las medidas con el fin de frenar la propagación del virus.

Hubo 3.045 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 172.541, según datos del Ministerio de Sanidad. Ese fue el menor incremento desde el 20 de marzo. El número de fallecidos aumentó en 567 a 18.056.

España ha superado el pico de la pandemia de coronavirus, aseguró el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el lunes después de que el país experimentase fuertes caídas en el número de casos y fallecimientos durante el fin de semana de vacaciones de Pascua. El Gobierno ya está trabajando en planes para comenzar a aliviar el confinamiento y levantar normas estrictas sobre el distanciamiento social, dijo el presidente Pedro Sánchez la semana pasada, sin especificar cuándo se materializarían los cambios.

Por otra parte, Sánchez tiene previsto solicitar al Congreso que prorrogue el estado actual de alarma, que actualmente durará hasta el 25 de abril. Según las normas existentes, los ciudadanos solo pueden salir de sus hogares sin compañía y en circunstancias específicas. El Gobierno se encuentra bajo una creciente presión para permitir que los niños salgan a la calle tras el cierre de las escuelas hace más de un mes.

La represión de la actividad económica ha sido menos severa que las restricciones sociales, aunque ha causado estragos en industrias de servicios clave. Si bien se ha permitido que se mantuviesen ciertas actividades esenciales desde el inicio del confinamiento el 14 de marzo, la mayoría de las empresas están paralizadas, incluidos hoteles, restaurantes y la mayoría de las tiendas minoristas. Se ha permitido que otras industrias no esenciales y grandes proyectos de construcción permanezcan parcialmente activos durante las medidas.

La vicepresidenta Carmen Calvo, de 62 años, informó el martes que se ha recuperado del virus tras su hospitalización a finales de marzo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, también dio positivo por el virus.

