(Bloomberg) -- Datos de Google muestran que Perú ha hecho un mejor trabajo que sus vecinos al hacer cumplir los controles para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus.

Los viajes a cafeterías, supermercados y parques se desplomaron, al tiempo que la nación implementa algunas de las reglas de confinamiento más estrictas de América Latina. El 5 de abril, las visitas y la duración de la estadía en categorías como venta minorista, recreación y lugares de trabajo disminuyeron casi 90% en promedio en la nación andina, según el informe de movilidad de Covid-19 de Google.

Esto contrasta con México y Brasil donde el indicador ha caído a menos de la mitad, al tiempo que sus presidentes, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro respectivamente, tomaron una actitud más relajada frente a las políticas de quedarse en casa.

Google dice que elabora los informes con datos combinados y anónimos de los usuarios que activaron la configuración de “historial de ubicaciones” en sus teléfonos.

Los desplazamientos de las personas también han disminuido en más de 60% en Colombia, Nigeria, Argentina, Malasia, Filipinas, India, Sudáfrica y Turquía. Las medidas tendrán un alto costo, según un informe de Citigroup Inc.

Economistas de Citi escribieron en un informe que resume los hallazgos de Google que las economías bajo un distanciamiento social más estricto pueden experimentar un choque mayor en la economía local que otras.

El Fondo Monetario Internacional ahora proyecta que el producto interno bruto mundial se reducirá un 3% este año, y la región de América Latina y el Caribe se contraerá en más del 5%.

