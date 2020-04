(Bloomberg) -- El mercado laboral de México tuvo su peor desempeño registrado en un mes de marzo en un cuarto de siglo, a medida que la pandemia mundial de coronavirus causó estragos en la segunda economía más grande de América Latina.

El país perdió más de 130.500 empleos en el mes frente a febrero y el mercado laboral se redujo un 0,6%, según una declaración del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS.

Es la primera vez desde marzo de 2002 que se registran pérdidas netas de empleos en el tercer mes del año y la mayor cantidad desde 1995, destacando el sombrío pronóstico de este año para la economía de México.

Algunos economistas prevén que el país caerá en una recesión más profunda que la devastadora crisis del tequila que sacudió su moneda a mediados de la década de 1990. Bank of America proyecta que la economía se contraerá 8% este año y eventualmente perderá su calificación de grado de inversión.

A pesar de las pérdidas netas de empleo, los salarios base aumentaron en una tasa nominal anual de 7,1% a 399,3 pesos, después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decretara aumentos en el salario mínimo.

AMLO, como se conoce comúnmente al presidente, se comprometió a crear 2 millones de puestos de trabajo durante los próximos nueve meses. Dicha meta será difícil de cumplir considerando que México solo creó alrededor de 342.000 empleos netos en todo 2019, el primer año completo del presidente en el cargo.

Nota Original:Mexico Job Market Had Its Worst March in 25 Years Amid Outbreak

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.