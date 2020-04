(Bloomberg) -- La pandemia de coronavirus puede haber cerrado indefinidamente centros comerciales en Chile y el resto de la región andina, pero Itaú y Citigroup todavía los promocionan como oportunidades de inversión atractivas.

Incluso después de recortar las estimaciones para el año para incorporar los cierres de tiendas y los menores ingresos por alquileres perdidos, Itaú y Citi reiteraron sus recomendaciones equivalentes a compra para los operadores de centros comerciales chilenos Parque Arauco SA y Plaza SA, citando valoraciones atractivas y saldos de efectivo lo suficientemente fuertes como para capear la crisis del coronavirus.

Citi hizo lo mismo con Cencosud Shopping SA, mientras que Itaú rebajó sus acciones a rendimiento del mercado después de superar a sus pares.

Ambos informes citan a Parque Arauco como su mejor opción, después de que lograra refinanciar una deuda de US$300 millones con vencimiento este año. “El hecho de que el 52% de su área disponible para arriendos esté en Perú y Colombia probablemente le permitirá recuperarse más rápidamente que sus pares”, asegura el analista de Itaú Jorge Pérez.

Parque Arauco tiene “espacio para superar a sus pares una vez que la pandemia de COVID-19 se reduzca y los inversores reconsideren el valor intrínseco que ofrece su diversificación geográfica”, dijeron analistas de Citi liderados por Rodrigo Godoy.

