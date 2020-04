(Bloomberg) -- El tipo de cambio no oficial de Argentina alcanzó un mínimo histórico el lunes, después de que el presidente Alberto Fernández indicara que la nación puede estar preparándose para encender las imprentas a fin de revivir la economía.

La tasa de contado con liquidación se negoció a 102,54 pesos por dólar el lunes, después de cerrar la semana anterior en 94,9.

Fernández le dijo al periódico Perfil durante el fin de semana que el país necesitaba un Plan Marshall y que estimular el crecimiento es más urgente que contener la inflación. Los comentarios se sumaron a la incertidumbre sobre la crisis económica de Argentina, ya que busca reestructurar la deuda en medio de una cuarentena en todo el país –ahora extendida hasta el 26 de abril–, a fin de detener la propagación del coronavirus.

“El equipo del presidente Alberto Fernández se apresuró a anunciar una batería de medidas de estímulo fiscal para suavizar los efectos de la cuarentena por la COVID-19”, escribieron en un informe analistas de Portfolio Personal Inversiones en Buenos Aires, incluido Joaquín Bagues. “Sin acceso al mercado, la impresión de dinero es la única forma de financiar estas políticas”.

Argentina está tratando de renegociar US$6.800 millones en deuda externa con acreedores privados, mientras gestiona un confinamiento nacional que ha congelado una economía ya débil.

El contado con liquidación de Argentina se calcula a partir de la diferencia entre los precios de las acciones locales argentinas y los ADR de las mismas compañías. Se volvió popular nuevamente después de que el gobierno impusiera controles de capital en 2019 para detener una caída del peso y proteger las reservas internacionales de Argentina. El tipo de cambio oficial es actualmente de 65,4 por dólar.

Es probable que la afluencia de efectivo y las posiciones líquidas aumenten a medida que la crisis se profundiza y crece la incertidumbre, según Alejandro Cuadrado, estratega de divisas para BBVA en Nueva York.

“El creciente déficit requerirá más financiamiento y la emisión de bonos”, dice Cuadrado. “Los fundamentos continuarán impulsando” el tipo de cambio no oficial.

