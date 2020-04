(Bloomberg) -- Un "gran día para la solidaridad europea" — Así es cómo el ministro de Hacienda de Alemania describió la semana pasada el paquete de rescate de la eurozona por US$590.000 millones para el virus, aunque norte y sur de Europa siguen regateando el costo que representa limpiar el desastre económico que dejó Covid-19. El paquete permitiría a los países obtener préstamos del fondo de rescate de la eurozona, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), para gastos de atención médica sin restricciones políticas y hasta un cierto monto.

El enfoque en el dinero es comprensible, dada la inminente recesión que supuestamente será más profunda que la crisis de 2008. Pero oculta un flagrante fracaso de la Unión Europea que puede haber empeorado el costo humano y financiero de la pandemia: la falta de coordinación y colaboración en políticas de salud.

Pese a que cuentan con un mercado común, una frontera externa (en su mayoría) común y un desafío de atención médica común ante una población que envejece, los 27 Estados miembros de la UE se han dispersado como ratones en la lucha contra el coronavirus. Al comienzo de la crisis, Italia, el primer y peor golpe en Europa, rogó a sus socios por tapabocas y equipos, no dinero. La respuesta fue una serie de cierres de fronteras y el acaparamiento de suministros médicos para consumo interno. Cuando Francia, España y Alemania instituyeron sus propios cierres, estaba claro que habría 27 respuestas diferentes al coronavirus, no una respuesta "europea".

Normalmente, el tono de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, establecería las directrices a seguir por los países. No obstante, la política de atención médica está celosamente protegida por los gobiernos nacionales, que nunca han otorgado a los tecnócratas de Bruselas plenos poderes para dictar cómo se administran los hospitales o los suministros de medicamentos. La lección de Covid-19, supuestamente, es que el Estado-nación tipo Leviatán sabe más.

Sin embargo, la cifra desigual de muertes actual sugiere que el Leviatán no siempre está bien equipado contra las epidemias. Los países que reaccionaron temprano en relación con sus brotes de Covid-19 —Austria, Dinamarca, Grecia— parecen estar mejor que los que reaccionaron relativamente tarde, como Italia o España. Un país económico pero descentralizado como Alemania, que combina una alta capacidad de cuidados intensivos con empresas especializadas de atención médica industrial, parece estar mejor que el sistema centralizado pero bien financiado de Francia que transporta a los pacientes en tren de alta velocidad a regiones menos afectadas para aliviar la carga. Algunos países tienen mejor acceso a tapabocas y pruebas que otros.

Hay factores complejos que parecen hacer que un país sea más resistente al Covid que otro. Van más allá de una división norte-sur, o del gasto en atención de salud como porcentaje del PIB. Algunos factores, como la densidad de población, no se pueden evitar. Pero la UE debería haber estado idealmente equipada para combatir muchas de estas disparidades. El intercambio de información adecuadamente financiado y la vigilancia coordinada de enfermedades entre países habrían posibilitado respuestas rápidas. Un conjunto de suministros médicos habría asignado mejor los recursos existentes para cosas como kits de prueba, tapabocas y ventiladores, mientras que el poder adquisitivo combinado podría haber comprado más por menos.

No se trata solo de retrospectiva, sino de previsión: la UE también debería ser un contendiente en la carrera mundial por la vacuna, ya que podría agrupar los presupuestos nacionales para financiar al menos US$30.000 millones en costos estimados de investigación y fabricación para llegar allí (también es hogar de varios fabricantes de medicamentos que ya trabajan para alcanzar ese objetivo, como Sanofi de Francia o CureVac AG de Alemania). Sin embargo, los recursos del bloque a menudo están atados a trámites burocráticos y silos burocráticos, como lo indicó la furiosa carta de salida del máximo funcionario científico de la UE, Mauro Ferrari, la semana pasada. Su supuesto impulso para redirigir 2.000 millones de euros (US$2.200 millones) de fondos anuales de investigación a largo plazo hacia Covid-19 tocó ciertas sensibilidades y resultó en una solicitud unánime de su renuncia al Consejo Europeo de Investigación. Sin embargo, está claro que la redirección del flujo de dinero en una crisis no es el punto fuerte de la UE.

En este momento, de manera comprensible, es difícil adherirse al lema "más Europa". De hecho, pocos Estados miembros se apresurarán a transferir más poderes a Bruselas. Pero las herramientas existentes pueden y deben reforzarse. Nueve países de la UE, incluidos Francia, Italia y España, pidieron explícitamente el mes pasado que la Comisión hiciera más para establecer directrices comunes y compartir datos e información. Podrían comenzar con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, que tiene un presupuesto insignificante de aproximadamente 60 millones de euros, muy lejos del presupuesto equivalente de Estados Unidos de US$11.000 millones. El equipo médico y la capacidad de prueba deben financiarse en todo el bloque a medida que comienzan a levantarse los cierres. Eso bien puede requerir un aumento del presupuesto de la UE.

No todas las formas de control de arriba hacia abajo tienen sentido en esta crisis: las autoridades sanitarias regionales han liderado el camino en algunos países, más que incluso los Gobiernos nacionales. Pero como dice Joan Costa Font, de London School of Economics, la acción colectiva entre países es obviamente beneficiosa ante una pandemia que no respeta fronteras, especialmente en la UE, donde una economía altamente integrada significa que interesa a todos los países tener vecinos saludables. Si el enfoque en el dinero no logra un mayor reparto de la carga de la información y los recursos de salud, el camino para salir del cierre de emergencia será largo para los Estados europeos.

Nota Original:The EU’s Big Pandemic Failure Isn’t About Money: Lionel Laurent

