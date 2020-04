(Bloomberg) -- El mundo puede estar cayendo en su peor recesión en casi un siglo, pero todavía se pronostica que una pequeña economía sudamericana crecerá 53% este año.

La remota nación de Guyana, cubierta por la jungla, gozará por mucho de la expansión más rápida del mundo, y será el único país en América que verá un crecimiento en absoluto en 2020, según el Fondo Monetario Internacional en su informe sobre las Perspectivas de la economía mundial publicado el martes.

Eso a pesar de una advertencia de EE.UU. y sus aliados de que Guyana se arriesga al aislamiento internacional por sus dudosas elecciones presidenciales el mes pasado y un colapso en los precios del petróleo.

El país está en proceso de convertirse en un importante productor de petróleo, ahora que comienza a explotar grandes campos en alta mar que se estima contienen 8.000 millones de barriles de crudo. Compañías energéticas como Exxon Mobil Corp, Hess Corporation, la china CNOOC Ltd. y Tullow Oil Plc han invertido en el país.

En todo caso, la pandemia de coronavirus, la caída de los precios del petróleo y la propia crisis política de Guyana han tenido un efecto parcial en las perspectivas del país: el FMI había pronosticado un crecimiento de 86% para 2020 en octubre pasado.

Los primeros resultados en las elecciones del 2 de marzo en Guyana le dieron una victoria al titular, el presidente David Granger. Representantes de EE.UU., el Reino Unido, la Unión Europea y Canadá dijeron que el recuento de votos original no era transparente ni creíble, y que un presidente juramentado sobre esa base no sería legítimo.

El jefe de la Comisión Electoral de Guyana, Keith Lowenfield, presentó un proyecto de plan la semana pasada que propone un periodo de 156 días para un recuento de votos, dijo el servicio de información del gobierno.

Es probable que la economía tenga un rendimiento superior a pesar del ruido político, ya que Exxon pronosticó que Guyana producirá al menos 750.000 barriles de petróleo por día para 2025, en comparación con cero hace solo unos meses.

