El evento "One World Together at Home", una combinación de música, comedia e historias de médicos, enfermeras y trabajadores de supermercados, también anunció otro evento más de seis horas que incluirá apariciones de estrellas del deporte como Lewis Hamilton, Megan Rapinoe y la esquiadora Lindsey Vonn junto a cantantes, actores y gente popular en redes sociales.