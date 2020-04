(Bloomberg) -- Apple Inc. y Google abordaron preguntas sobre su próxima solución de rastreo de contactos de COVID-19 en teléfonos inteligentes el lunes, proporcionando detalles sobre una asociación que ha generado preocupación entre algunos expertos en privacidad y seguridad cibernética.

Las compañías dijeron que la herramienta requerirá que los usuarios verifiquen los diagnósticos positivos antes de poner esa información en el sistema. Los resultados de las pruebas serán verificados por las agencias de salud pública que están creando aplicaciones móviles que funcionarán con la tecnología de rastreo de contactos, agregaron Apple y Google. También defendieron la privacidad del sistema y reiteraron que los nombres y las ubicaciones de los usuarios no se compartirían ni se almacenarían.

La asociación se anunció el viernes. La tecnología está diseñada para frenar la propagación del nuevo coronavirus, avisando a los usuarios que deben ponerse en cuarentena o aislarse después del contacto con un individuo infectado. Desde entonces, algunos expertos han dicho que el sistema puede ser vulnerable a la suplantación de identidad y personas podrían ingresar resultados de pruebas falsos.

El lunes, las compañías también dijeron que el sistema podría registrar el contacto entre las personas cuando los usuarios de teléfonos inteligentes están a unos cuantos centímetros de distancia por hasta 10 minutos. Las compañías señalaron que la tecnología inalámbrica Bluetooth puede detectar dispositivos hasta a 5 metros de distancia.

Apple y Google están incorporando la tecnología en sus sistemas operativos iOS y Android en dos pasos. A mediados de mayo, planean agregar la capacidad en los teléfonos iPhone y Android para intercambiar de forma inalámbrica información anónima a través de aplicaciones administradas por las autoridades de salud pública. En los próximos meses, integrarán la tecnología directamente en sus sistemas operativos para llegar a más personas.

Un representante de Google dijo el lunes que las herramientas se agregarían a Android mediante una descarga en la tienda Google Play. Apple las ofrecerá a través de una actualización de software de iOS. Apple dijo que el objetivo es hacerlas compatibles con tantos iPhone como sea posible, incluidos los modelos más antiguos.

La funcionalidad solo estará disponible para aplicaciones de salud pública, dijeron las compañías. Esto significa que otros desarrolladores no podrán hacer un juego móvil usando los datos, por ejemplo. También significa que los usuarios tendrán que descargar una aplicación oficial para ingresar los resultados de la prueba. Aún así, la fase dos del proyecto enviará alertas a miles de millones de usuarios de iOS y Android sin la necesidad de una aplicación.

