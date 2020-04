(Bloomberg) -- El recorte voluntario de la OPEP+ solo conduciría a una reducción real de 4,3 millones de barriles diarios en la producción frente a los niveles del primer trimestre de 2020 suponiendo el cumplimiento total por parte de la OPEP central y de 50% por parte de otros participantes para mayo, dice el banco en un informe.

“El acuerdo estipula recortes voluntarios demasiado pequeños y demasiado tardíos para evitar traspasar la capacidad de almacenamiento, asegurando que los bajos precios del petróleo obliguen a todos los productores a contribuir al reequilibrio del mercado” “En última instancia, esto simplemente refleja que ningún recorte voluntario podría ser lo suficientemente grande como para compensar la pérdida de la demanda promedio de 19mb/d entre abril y mayo producto del coronavirus”

El recorte general de 9,7mb/d representa una disminución de 12,4mb/d de la producción de abril de la OPEP+, pero solo un recorte de 7,2mb/d de los niveles de producción promedio del primer trimestre de 2020: Goldman

El banco reitera la opinión de que los precios nacionales del crudo disminuirán aún más en las próximas semanas a medida que la capacidad de almacenamiento se llene; espera una mayor debilidad en los márgenes de tiempo del crudo WTI y los precios del crudo en las próximas semanas Prevé riesgos a la baja para la proyección del precio a corto plazo de US$20/barril



Nota Original:Goldman Sachs Calls OPEC+ Deal ‘Historic Yet Insufficient Cut’

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.