(Bloomberg) -- Las economías avanzadas se contraerán aproximadamente un 35% este trimestre respecto a los tres meses anteriores, cuatro veces más que el récord anterior establecido en 2008 durante la crisis financiera, según cifras anualizadas de Goldman Sachs Group Inc.

La rapidez con la que se recuperarán las economías es una incógnita porque nadie sabe cuándo se podrá volver al trabajo, dijo el economista de Nueva York Jan Hatzius en un comentario a clientes con fecha del 13 de abril.

El número de nuevos casos de virus parece estar alcanzando un pico a escala mundial, pero la mala noticia es que “la mejora es probablemente una consecuencia directa del distanciamiento social y la caída de la actividad económica, y podría revertirse rápidamente si la gente volviera a trabajar”, escribió Hatzius.

En general, los responsables de políticas de todo el mundo han logrado una respuesta impresionante para tratar de cubrir los ingresos de las personas y mantener el flujo de crédito para que los hogares y las empresas puedan mantenerse a flote, pero Europa debería hacer más y los países ricos tendrán que ayudar a las economías en desarrollo, escribió.

“La respuesta en Europa debe ampliarse, a través de una mayor relajación fiscal (y lo ideal sería que estuviera financiada centralmente), y un mayor compromiso incondicional de “lo que sea necesario” con la integridad de la zona euro”, escribió Hatzius. “Las economías emergentes necesitarán mucha más ayuda del mundo rico” para superar la crisis.

