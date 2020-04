(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional aprobó un financiamiento rápido de US$389 millones para El Salvador, una economía fuertemente afectada por los estrictos controles establecidos para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Los fondos ayudarán al país a cubrir gastos “urgentes” en el sistema de atención médica y respaldarán las transferencias de efectivo a las familias más afectadas por la pandemia. Es el primer préstamo del FMI a la nación en más de tres décadas.

“La pandemia de COVID-19 está impactando severamente a El Salvador”, dijo el FMI en una declaración. Se espera que las estrictas medidas de contención para detener la propagación del virus y la recesión económica mundial “detengan la actividad económica en el corto plazo y causen un deterioro temporal en las posiciones fiscales y externas del país”.

El presidente Nayib Bukele estuvo entre los primeros líderes en el mundo en emitir una prohibición total a los extranjeros el mes pasado, incluso antes de que se confirmara el primer caso del virus en el país. Declaró una cuarentena de 30 días cuatro días después de confirmar el primer caso del país.

La economía de El Salvador se contraerá 5,4% este año, en comparación con 3% para América Central en su conjunto, según las perspectivas globales del FMI publicadas el martes.

El mes pasado, el Congreso de El Salvador suspendió una ley de responsabilidad fiscal que limita los niveles de deuda pública y aprobó US$2.000 millones en emisión de deuda para ayudar a aliviar las consecuencias económicas de la pandemia.

El FMI dijo que es necesario un aumento temporal del déficit, pero que el gobierno debería comenzar a ajustar las medidas de estímulo en 2021 para colocar la deuda pública en una senda descendente.

