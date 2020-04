(Bloomberg) -- Los envíos de iPhone, de Apple Inc., en China se recuperaron en marzo conforme la segunda mayor economía del mundo se centraba en reiniciar su industria manufacturera después de los trastornos causados por la pandemia de coronavirus.

Los envíos del dispositivo de Apple saltaron un 19% en marzo respecto al año anterior, a 2,5 millones de unidades, según cálculos de Bloomberg basados en datos mensuales de la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, un grupo de expertos del Gobierno. El mercado más amplio de teléfonos inteligentes, incluidos los dispositivos Android, se contrajo en aproximadamente un 22% a 21 millones de envíos, dijo la academia.

En febrero, que fue el mes más afectado por las medidas de restricciones del Gobierno para frenar la propagación del virus, se registró un desplome interanual de los envíos de iPhone de más del 60%, ya que las fábricas permanecieron cerradas después de las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Las plantas de ensamblaje de Apple en China, dirigidas principalmente por Hon Hai Precision Industry Co., también conocida como Foxconn, comenzaron a reanudar lentamente las operaciones en febrero y principios de marzo. En el megacomplejo de Zhengzhou, conocido como “iPhone City”, más de 200.000 trabajadores habían regresado a las líneas de producción a finales de marzo, según el sitio web de la autoridad local. La fábrica enviaba casi 300.000 unidades de iPhone al día en ese momento, una producción similar a su capacidad previa al coronavirus, dijo la autoridad.

Apple está preparando un nuevo diseño de sus iPhones de alta gama, tomando elementos de los nuevos iPads, parte de una importante actualización de otoño que incluirá tecnología 5G en hasta cuatro nuevos modelos de teléfonos y la introducción de dos nuevos accesorios clave, informó Bloomberg News el lunes. Algunos de los nuevos dispositivos podrían introducirse varias semanas después de lo habitual debido a los trastornos causados por la pandemia de coronavirus.

Nota Original:IPhone China Shipments Bounce as Manufacturing Resumes

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.