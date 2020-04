(Bloomberg) -- Países de todo el mundo están considerando en qué momento deben comenzar a aliviar las medidas de restricción, ya que algunos núcleos de infecciones mostraron tasas más lentas de contagios.

India y Francia prorrogaron las medidas de aislamiento, mientras que otros, como Alemania y el Reino Unido, se enfrentan a la decisión de mantener las medidas en vigor. En Estados Unidos, los gobernadores formaron coaliciones para la reapertura de sus economías, pese a que el presidente Donald Trump insistió en que solo él tiene esa autoridad.

Trump defendió su gestión del virus en una comparecencia tensa durante una sesión informativa de la Casa Blanca. Las exportaciones e importaciones de China disminuyeron menos de lo esperado en marzo, en una señal de que las cadenas de suministro mundiales podrían estar adaptándose.

Avances importantes

Datos de coronavirus: casos globales alcanzan 1,92 millones; las muertes superan las 119.000.

Los gobernadores se unen sobre el levantamiento de restricciones, en contra de Trump

Macron dice que Francia no estaba suficientemente preparada

Arabia Saudita compite para contener epidemia en la ciudad más sagrada del Islam

Los médicos son objeto de ataque en India a medida que crece el estigma por coronavirus

Nuevos casos en Alemania caen por quinto día consecutivo (1:57 pm HK)

Alemania registró una caída de nuevos casos de coronavirus por quinto día consecutivo mientras el país considera si ampliar el confinamiento nacional más allá de esta semana.

El aumento diario de infecciones de 2.218 fue el más bajo de este mes y elevó el total a 130.072, según la Universidad Johns Hopkins. Las muertes aumentaron en 172 a 3.194.

AB InBev recorta dividendo a la mitad (1:45 pm HK)

Anheuser-Busch InBev NV redujo a la mitad su propuesta de dividendo, lo que supondrá un ahorro de alrededor de 1.000 millones de euros (US$1.100 millones), a medida que la pandemia de coronavirus provoca el cierre de cervecerías y una caída en el consumo de cerveza. Las principales cerveceras del mundo, incluidas Heineken NV y Carlsberg A/S, han retirado sus pronósticos de ganancias para 2020, ya que las medidas de confinamiento bloquean la venta de cerveza en bares y restaurantes.

Modi amplía medidas en India hasta el 3 de mayo (1:10 pm HK)

El primer ministro Narendra Modi anunció una ampliación de las medidas de aislamiento de tres semanas en todo el país hasta el 3 de mayo. India ha reducido el impacto de la epidemia de coronavirus con su estrategia de aislamiento, dijo Modi en un discurso a la nación.

El país “no esperó a que ocurriera una crisis”, dijo Modi en su cuarto discurso al país desde que las infecciones comenzaron a aumentar drásticamente a mediados de marzo. “Desde el punto de vista económico, el coste ha sido enorme. Pero no se puede comparar con la vida de los indios”.

India ha anunciado hasta ahora 10.453 infecciones y 358 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Cae índice de aprobación de Abe a medida que aumentan los casos de virus (1:02 pm HK)

Los votantes japoneses que desaprueban de la Administración del primer ministro Shinzo Abe superaron por primera vez a aquellos que están de acuerdo con ella en casi dos años, mostró una encuesta, mientras aumenta la crítica sobre su gestión del brote del virus.

Una encuesta publicada en el periódico Yomiuri mostró el índice de desaprobación de su Gobierno en un 47%. La cifra superó el índice de aprobación de 42% por primera vez desde mayo de 2018, cuando su Gobierno se vio envuelto en un escándalo relacionado con un acuerdo inmobiliario.

El Gobierno de Abe ha sido criticado por tardar demasiado en declarar una emergencia por el virus y por no proporcionar suficiente apoyo a la población y las empresas en dificultades por la crisis.

Reino Unido podría anunciar prórroga de confinamiento: Raab (12:42 pm HK)

Los ministros británicos decidirán en los próximos tres días sobre la ampliación de las medidas de aislamiento del país. El secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, dijo a los periodistas que es probable que continúen, y el principal asesor científico del Gobierno manifestó que prevé un aumento de la tasa diaria de muertes.

Según la ley aprobada el mes pasado para abordar la propagación del coronavirus en todo el país, el Gobierno debe decidir antes del jueves si renueva el período de aislamiento de tres semanas.

Comercio de China cae menos de lo esperado en marzo (12:15 pm HK)

Las cifras de comercio de China fueron mejores de lo previsto en marzo, ya que tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron menos de lo esperado, pese a que el coronavirus provocó el cierre de negocios en todo el mundo.

Los datos indican que las cadenas de suministro mundiales pueden adaptarse mejor de lo que se pensaba y que el reinicio económico gradual de China está avanzando. Por otra parte, el impacto total de un colapso de la demanda en economías desarrolladas como Estados Unidos y Europa podría no estar reflejado todavía en los datos comerciales de China.

China promete facilitar medidas de salud a africanos (11:58 am HK)

China promete relajar medidas sanitarias para los africanos en la ciudad sureña de Guangzhou, después de informaciones sobre discriminación.

El Gobierno ha tratado a los extranjeros por igual y considera de gran importancia la vida y la salud, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, en un comunicado publicado el domingo por la noche. “Rechazamos el trato diferencial y tenemos tolerancia cero con la discriminación”, dijo Zhao.

Los líderes africanos alegaron que las autoridades de la ciudad discriminaron a sus ciudadanos en las medidas para frenar la propagación de casos de coronavirus importados, diciendo que los africanos fueron maltratados, desalojados de los hoteles y sometidos a pruebas de detección del virus.

Repuntan envíos de IPhone de China (11:51 am HK)

Los envíos de iPhone de Apple Inc. a China se recuperaron en marzo, ya que la segunda mayor economía del mundo se esforzó para reiniciar su industria manufacturera después de los trastornos causados por el coronavirus.

Los envíos del dispositivo de Apple aumentaron un 19% en marzo respecto al año anterior a 2,5 millones de unidades, según cálculos de Bloomberg basados en datos mensuales de la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, un grupo de expertos del Gobierno. En febrero, los envíos de iPhone cayeron más del 60%, ya que las fábricas permanecieron cerradas después de los festivos del Año Nuevo Lunar.

Confianza empresarial en Australia cae mínimo histórico (9:44 am HK)

La confianza empresarial australiana se desplomó en marzo al nivel más bajo desde que comenzó a realizarse la encuesta, ya que los cierres con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus hicieron que la economía cayera en picado.

Un indicador de la confianza cayó a -66 desde -2 en febrero, la mayor caída registrada, dijo National Australia Bank Ltd. El índice de condiciones, que mide la contratación, las ventas y las ganancias, cayó a -21 desde 0

China informa 89 casos, ninguna muerte (8:38 am HK)

China informó de 89 casos confirmados de coronavirus adicionales el 13 de abril, de los cuales 86 fueron del extranjero, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud del país. No se informaron nuevas muertes.

El país informó 54 casos asintomáticos. Tiene 1.005 casos de coronavirus asintomáticos bajo observación médica. China ha registrado un total de 82.249 casos confirmados de coronavirus.

Trump defiende su gestión del coronavirus con enojo (8:35 am HK)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró “todo lo que hicimos estuvo bien” y arremetió contra las informaciones de los medios, que sugerían que su Administración no había logrado aumentar adecuadamente las pruebas de coronavirus o la producción de suministros médicos en una conferencia de prensa el lunes en la Casa Blanca.

Trump dijo que estaba frustrado por las informaciones que cuestionaban la respuesta de su Administración a la crisis, que se ha cobrado la vida de 20.000 estadounidenses y ha dejado a millones sin empleos.

Mnuchin dice que 80 millones recibirán ayudas por el virus para el miércoles (7:22 am HK)

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que 80 millones de contribuyentes deberían recibir pagos de alivio por coronavirus antes del miércoles y que el Gobierno también está acelerando la asistencia a las empresas.

El secretario del Tesoro informó de los pagos en una conferencia de prensa de la Casa Blanca, junto con el progreso que la Administración de Pequeños Negocios ha logrado en el procesamiento de préstamos del Programa de Protección de Cheques de US$349.000 millones. Ambos programas de ayuda fueron creados por el estímulo de US$2,2 billones que el presidente Donald Trump firmó el mes pasado.

Trump espera reabrir país “antes de lo previsto” (7:20 am HK)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo su Gobierno emitirá una recomendación en los próximos días para los gobernadores que quieran comenzar a relajar las prácticas de distanciamiento social a fin de frenar el brote de coronavirus, y dijo que espera reabrir el país “antes de lo previsto”.

Nota Original:Reopenings Weighed; India, France Extend Lockdowns: Virus Update

