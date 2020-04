CentralCorea del Norte lanza supuestos misiles de crucero antes de las elecciones en el Sur =(Fotos archivo+Fotos)= Seúl, 14 Abr 2020 (AFP) - Corea del Norte lanzó ese martes varios proyectiles, que probablemente sean misiles de crucero, en dirección al mar, indicó el ejército surcoreano, la víspera de que se celebren elecciones en Seúl."Varios proyectiles" que se cree que son "misiles de crucero de corto alcance" fueron disparados desde la ciudad de Munchon, en el este del país, declaró el Estado mayor del ejército surcoreano en un comunicado.Los lanzamientos llegan un día antes de las elecciones legislativas en Corea del Sur y del 108 aniversario del nacimiento del fundador del régimen norcoreano, Kim Il Sung, el abuelo del líder actual, Kim Jong Un.En los últimos años, Corea del Norte, un país que tiene la bomba atómica, llevó a cabo numerosos disparos de misiles balísticos.El país también posee ICBM (misiles balísticos intercontinentales) capaces de llegar a la totalidad del territorio continental de Estados Unidos.Por su parte los misiles de crucero llegan a baja altitud, a veces a pocos metros de la superficie, lo que les hace difíciles de detectar. Para alcanzar su objetivo necesitan sistemas de guiado muy sofisticados.Los misiles lanzados el martes fueron lanzados en dirección al mar de Japón, o mar del Este, según la apelación coreana, antes de caer al mar, indicó el estado mayor interarmas surcoreano.Varios cazas de tipo Sujói y MiG también sobrevolaron la ciudad de Wonsan, situada en la costa este, y lanzaron cohetes aire-tierra, añadió un portavoz."Corea del Sur y los servicios de inteligencia estadounidenses analizan con detalle las cuestiones relativas" a estos disparos, indicó el comunicado.Corea del Norte demostró que poseía "distintas opciones" en armamento, dijo a la AFP Cha Du-Hyeogn, un investigador del instituto Asan de Estudios Políticos de Seúl."Los misiles balísticos muestran su poder destructivo y los misiles de crucero su precisión", apunta el experto. "Hasta ahora Corea del Norte demostró su fuerza y ahora demuestra su precisión atacando objetivos".Pyongyang está bajo múltiples sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que renuncie a sus programas nucleares y balísticos prohibidos.Los tests de misiles de crucero no violan las resoluciones de la ONU que afectan la tecnología de misiles balísticos, apuntan los expertos.Corea del Norte llevó a cabo en los últimos meses numerosos tests de aparatos que describe como lanzadores de cohetes múltiples de gran calibre, llamados a veces misiles balísticosEn el pasado ya lanzó misiles de crucero.En junio de 2017 Pyongyang se felicitó por haber logrado un test de un nuevo misil de crucero tierra-mar destinado a atacar a cualquier barco enemigo que amenace Corea del Norte.Pyongyang afirmó entonces que "los misiles de crucero lanzados detectaron con exactitud los objetivos flotantes en el mar oriental de Corea".El disparo tuvo lugar una semana después de maniobras navales en la zona en las que habían participado dos portaaviones estadounidenses.Los aparatos recorrieron unos 200 kilómetros antes de caer al mar.En 2017, Kim Jong Un y el presidente estadounidense Donald Trump intercambiaron insultos y amenazas antes de un acercamiento histórico un año después.Estas negociaciones están en punto muerto desde el fracaso de la segunda cumbre entre Trump y Kim, en febrero de 2019 en Hanói (Vietnam).Los misiles disparados este martes recorrieron unos 150 kilómetros, según Seúl.Para Go Myong-hyun, un analista del instituto Asan, optar por el corto alcance es probablemente una opción deliberada de Pyongyang."Corea del Norte todavía no decidió qué posición estratégica adoptar, entre provocación y diálogo", dijo a la AFP.sh/slb/jah/juf/lch/pc/zm -------------------------------------------------------------