(Bloomberg) -- La provincia más septentrional de China está intensificando los controles fronterizos para evitar infecciones provenientes de Rusia, al tiempo que un número creciente de chinos que regresan del país vecino con coronavirus amenazan con desencadenar un nuevo foco en el país.La provincia de Heilongjiang dijo que comenzó a patrullar las 24 horas su frontera con Rusia, informó el domingo la emisora estatal china CCTV. China y Rusia ya acordaron la semana pasada cerrar el puerto del río Suifen en la frontera, el principal punto de control para el tránsito terrestre.

Después de que China controló su brote de coronavirus utilizando confinamientos draconianos, ahora está atenta para evitar casos provenientes de otros lugares, y Rusia aparece como una de las mayores fuentes de tales infecciones importadas. China no está sola al enfrentar nuevos casos importados. Otros países como Singapur y Australia están observando un aumento de las infecciones a medida que sus Gobiernos repatrian a sus ciudadanos desde el extranjero para protegerlos de brotes en esas naciones.

Mientras que la frontera de aproximadamente 3.200 kilómetros ahora está efectivamente cerrada, la provincia está aumentando sus esfuerzos para asegurar la región. Harbin, la capital de Heilongjiang, endureció sus reglas durante el fin de semana y extendió los períodos de cuarentena para ciertos visitantes a 28 días.

China también convirtió un edificio de oficinas cerca de la frontera en un hospital improvisado listo para atender un aumento de nuevas infecciones. El Centro Chino para la Prevención y el Control de Enfermedades envió expertos para mejorar las capacidades de prueba del virus. También envió médicos y enfermeras al hospital improvisado, incluidos aquellos con experiencia en el epicentro de la provincia de Hubei, informó el lunes la agencia estatal de noticias Xinhua.

Los chinos que viven y trabajan en Rusia comenzaron a regresar a sus hogares a través de la provincia en corrientes constantes desde principios de este mes, y se descubrió que más de 100 ya habían contraído el virus cuando entraron a China. La mayoría abordó un vuelo de Moscú a Vladivostok en el extremo oriental de Rusia y luego continuaron en automóvil o en autobús hasta el puerto terrestre del río Suifen, donde se les realizó la prueba de coronavirus.Un vuelo proveniente de Rusia que aterrizó en Shanghái el sábado transportó a 51 pasajeros cuyas pruebas de coronavirus resultaron positivas. Esto es una señal de que el brote que está afectando a los servicios de salud en Moscú se está extendiendo a China.

Nota Original:China Steps Up Border Controls to Stem Virus Cases From Russia

