(Bloomberg) -- La deuda local de Perú aumentó a medida que el banco central redujo inesperadamente su tasa de referencia a un mínimo histórico y los temores disminuyeron que una nueva legislación de pensiones provocaría la venta de fondos locales.

El bono del país denominado en soles con vencimiento en 2029 subió 6 céntimos a 112,43 céntimos por sol el lunes, la mayor cantidad desde que se emitieron las letras en 2018, según datos compilados por Bloomberg. Los rendimientos cayeron 0,8 puntos porcentuales a 4,22%.

La autoridad monetaria de Perú redujo su tasa de referencia en un punto porcentual a 0,25% el 9 de abril en su segunda decisión no programada en menos de un mes, luego de que una cuarentena nacional para luchar contra la propagación del coronavirus inmovilizara cerca de 70% de la economía, según el banco central. El movimiento en las tasas está atrayendo a inversionistas extranjeros que buscan activos luego de una enorme liquidación en el primer trimestre.

“Ahora que un poco de calma ha regresado a los mercados, los inversionistas se están centrando en esos activos de mayor valor en países de bajo riesgo”, dijo Walther Benavides, operador jefe en BBVA Perú en Lima. La deuda de la nación andina es “barata” en comparación con otros mercados emergentes, dijo.

Los bonos en moneda local del país, conocidos como soberanos, cayeron a fines del mes pasado por preocupaciones de que la legislación sobre pensiones aprobada por el Congreso este mes llevaría a los fondos locales a reducir sus tenencias. Esos temores disminuyeron a medida que quedó claro que los fondos de pensiones venderían activos extranjeros antes que los soberanos, dijo Benavides.

“Eso probablemente generará una gran venta de dólares, lo que favorece una estrategia soberana de posición larga sin cobertura”, indicó.

Nota Original:Peru Local Bonds Rally After Surprise Rate Cut to All-Time Low

