(Bloomberg) -- La moneda de Venezuela cae a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro aumenta la oferta de dinero para hacer frente a la pandemia de coronavirus en medio de una crisis económica.

En solo dos semanas, el bolívar venezolano ha caído 36% en el mercado cambiario paralelo a aproximadamente 137.500 bolívares por dólar, según MonitorDolar, que recopila precios de una miríada de fuentes. Esto se compara con 105.900 bolívares bajo la tasa oficial.

El tipo de cambio oficial del país también se depreció 21% durante el mismo período, superando la marca de 100.000 bolívares la semana pasada. Abandonando los esfuerzos del año pasado por mantener la estabilidad de la tasa, el Gobierno de Maduro ha vertido nuevos bolívares en la economía dado que la cuarentena nacional ha paralizado en gran medida la frágil economía de Venezuela.

La oferta monetaria de la nación aumentó 17% en las dos semanas que terminaron el 27 de marzo, el mayor aumento desde mediados de diciembre, período durante el cual el Gobierno generalmente distribuye bonos y subsidios antes de Navidad.

“El Gobierno está haciendo gastos en medio de la pandemia, lo que ha servido como catalizador para impulsar el tipo de cambio por encima de los 100.000 bolívares”, dijo Henkel García, director de la empresa local de análisis económico Econométrica.

Frente a uno de los peores episodios de hiperinflación del mundo, el Gobierno ha impuesto medidas austeras para estabilizar el tipo de cambio. Eso mantuvo el bolívar relativamente estable durante gran parte de 2019, incluso cuando los precios al consumidor subieron en Caracas. La flexibilización limitada de las restricciones al crédito bancario podría seguir presionando el tipo de cambio al alza, ya que los préstamos se utilizan para comprar dólares en el mercado negro.

Nota Original:Venezuelan Bolivar Takes a Dive With Onset of Coronavirus Crisis

