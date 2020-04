(Bloomberg) -- Los casos confirmados de coronavirus en Perú se triplicaron en el lapso de una semana y para el Gobierno del presidente, Martín Vizcarra, esto es una señal de progreso.

Este mayor número de casos —ahora Perú ocupa el segundo lugar en América Latina después de Brasil— se explicaría porque se ha aumentado en 10 veces en número de pruebas. El personal médico ahora realiza pruebas a más de 10.000 personas al día, en comparación con aproximadamente 1.000 por día tan solo una semana antes, cuando las autoridades se limitaban a usar pruebas moleculares más caras y más escasas.

El país andino reportó el lunes 9.784 casos con muertes que se duplicaron en los últimos siete días a 216, el cuarto conteo más alto en la región después de Brasil, Ecuador y México. El número de personas bajo análisis aumentó a más de 87.000, solo superado por Brasil con una población siete veces mayor.

Vizcarra, quien cerró las fronteras de Perú y decretó una cuarentena nacional el 16 de marzo, diez días después de informar el primer caso del virus, dijo que estaba satisfecho con el progreso del país para detener el brote. Señaló la desaceleración del crecimiento en el número de pacientes que requieren hospitalización y ventiladores como una señal de que el país podría estar llegando a un punto de inflexión.

“Si la tendencia se mantiene o mejora, podría estar a la vista el final de esta cuarentena”, dijo.

Chile, con una población de 18 millones, tiene alrededor de 7.500 casos y ha realizado un número similar de pruebas que Perú. México, por otro lado, con 126 millones de habitantes, se ha rezagado en las pruebas y reportó solo 5.000 casos.

Nota Original:Peru’s Surge in Virus Cases Comes Amid Ten-Fold Testing Increase

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.