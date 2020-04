(Bloomberg) -- Apple Inc. respondió a los senadores demócratas que enviaron una carta al director ejecutivo, Tim Cook, con preguntas relacionadas con la privacidad de las herramientas de detección de Covid-19 del fabricante de iPhone.

En un carta fechada el viernes, Apple dijo que las herramientas “fueron creadas para proteger la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios”. La compañía también respondió preguntas relacionadas con el intercambio de datos, acuerdos con agencias gubernamentales y la accesibilidad de las herramientas.

La carta se refiere a las herramientas de detección lanzadas en marzo que ayudan a los usuarios a determinar si se deben poner en cuarentena o buscar ayuda médica, no a la nueva asociación para el seguimiento de contactos de Apple y Google.

Apple dijo que “recurrió a sus recursos clínicos y de ingeniería para ayudar a desarrollar un nuevo sitio web Covid-19 y una aplicación Covid-19” a solicitud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y describió las protecciones de privacidad de su acuerdo con la agencia. Apple señaló que las herramientas, que están disponibles como una aplicación y en la web, no están sujetas a las pautas de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud de EE.UU. (o HIPAA por sus siglas en inglés) y dijo que no recopila ningún dato personal de los usuarios.

La empresa informó que los datos nunca se venderían a terceros ni utilizarían la información con fines comerciales. Los únicos datos que recopila están relacionados con la frecuencia con la que se ha utilizado la herramienta y si ocurrieron fallas en línea, dijo Apple. También indicó que las herramientas son accesibles para las personas con discapacidad.

Los senadores Bob Menéndez, Kamala Harris, Cory Booker y Richard Blumenthal enviaron la carta original a Apple el 3 de abril.

