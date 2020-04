(Bloomberg) -- Las acciones repuntaron ante ciertas señales que indican que el brote de coronavirus se estaría estabilizando o disminuyendo. Los operadores evalúan los primeros informes de la confusa temporada de ganancias corporativas.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Acciones:

El índice S&P 500 subió 3% a las 4 p.m., hora Nueva York.

El Stoxx Europe 600 subió 0,6%.

El índice MSCI Asia Pacífico avanzó 2,1%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,5%.

El euro aumentó 0,7% a US$1,0986.

El yen japonés se apreció 0,6% a 107,15 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó dos puntos básicos a 0,75%.

El rendimiento de Alemania a 10 años bajó tres puntos básicos a -0,38%.

El rendimiento de Gran Bretaña a 10 años subió cuatro puntos básicos a 0,341%.

Productos básicos

El índice Bloomberg Commodity bajó 0,5%.

El crudo West Texas Intermediate cayó 7,7% a US$20,68 por barril.

El oro cayó 0,5% a US$1.753,40 la onza.

Nota Original:Stocks Surge on Virus Signs With Earnings in Focus: Markets Wrap

©2020 Bloomberg L.P.