El confinamiento llega a todos los lugares. O casi. En Turquía, durante algunos días, se juega todavía. "Si se suspende el campeonato no encontraremos jueces suficientes para los divorcios que habrá", lanzó el presidente del Trabzonspor. Frente a este atentismo, su jugador John Obi Mikel rompe su contrato: "No me siento cómodo", afirma.