Sanders da su apoyo a exrival Biden en la carrera presidencial de EEUU Por Michael MathesWashington, 13 Abr 2020 (AFP) - El senador Bernie Sanders dio este lunes su apoyo en la carrera por la Casa Blanca a Joe Biden, su antiguo rival por la nominación presidencial demócrata, al asegurar que es tiempo de unir fuerzas para vencer al mandatario estadounidense, Donald Trump, en los comicios de noviembre."Debemos unirnos para vencer al presidente más peligroso de la historia moderna", dijo Sanders en su cuenta de Twitter, poco antes de hacer una aparición sorpresa en una transmisión en vivo de Biden, en la que dio su apoyo al exvicepresidente demócrata."Hoy pido a todos los estadounidenses -todos los demócratas, los independientes y numerosos republicanos- unirnos en esta campaña y defender su candidatura, que yo respaldo", exhortó el exprecandidato socialista en un mensaje transmitido por Biden en la red social. "Estoy seguro, y hablo únicamente por mí en este momento, de que podemos vencer así a quien es el presidente más peligroso de la historia moderna de este país", agregó el senador por el estado de Vermont.Tras una campaña con idas y vueltas resonantes, Sanders, de 78 años, abandonó la carrera hacia la Casa Blanca el miércoles pasado al considerar que ya no le era posible derrotar a Biden."Es imperativo que todos nosotros trabajamos juntos", expresó Sanders. - Biden vs Trump - Biden, exmano derecha de Barack Obama, de 77 años, seguro triunfador de las primarias demócratas, ha llamado igualmente a la unión para vencer a Trump en noviembre.El exvicepresidente reaccionó con satisfacción a la decisión de Sanders y se manifestó "profundamente agradecido" por el apoyo recibido. Anteriormente ya había recibido el de otros que habían sido inicialmente sus adversarios en la carrera demócrata, como las senadoras Kamala Harris y Amy Klobuchar o el excongresista Beto O'Rourke."Has puesto los intereses de esta nación y la necesidad de vencer a Donald Trump por encima de todo... Como bien dices, 'no yo, nosotros'", dijo Biden al agradecerle a Sanders."Te veo, te escucho, entiendo la urgencia de lo que tenemos que hacer en este país, y espero que te unas a nosotros", sostuvo Biden.Biden anunció que junto a Sanders estaban estableciendo varios grupos de trabajo sobre políticas para abordar temas como el cambio climático, la atención médica y la asequibilidad universitaria.Sanders ha sido más liberal en estos temas que Biden, y los ha llevado con éxito al frente y al centro de la campaña, especialmente su llamado a un sistema de atención médica universal administrado por el gobierno.La campaña de reelección de Trump saltó al ruedo tras los anuncios y sostuvo en un comunicado que Biden "tuvo que adoptar la mayor parte de la agenda de Bernie" Sanders, cuyas políticas Trump calificó de socialistas, para resquemor de una parte de la población estadounidense.El exvicepresidente será oficialmente proclamado como candidato de su partido durante la convención demócrata, postergada para el 17 de agosto por la pandemia de COVID-19. En 2016 Sanders ya había perdido la nominación demócrata ante la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, tras una muy dura batalla. mlm/cjc/leo/llu/lda -------------------------------------------------------------