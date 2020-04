Rakitić pide al Barça que no lo trate como a un saco de papas

FOTO DE ARCHIVO: El centrocampista del FC Barcelona, Ivan Rakitic, rudante un entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Barcelona, España, el 31 de julio de 2019. REUTERS/Albert Gea

Richard Martin

BARCELONA, 13 abr (Reuters) - El centrocampista del Barcelona Ivan Rakitić ha criticado a su club por el trato que le ha dado recientemente y por tratar de forzar su salida el año pasado.

El croata ha estado en el Barca desde 2014, pero ha caído en desgracia esta temporada debido a la llegada del centrocampista holandés Frenkie de Jong, tras lo cual sólo ha sido titular en 10 de los 27 partidos del Barça en Liga.

"Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa", dijo el jugador de 32 años al periódico español Mundo Deportivo.

"Quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita (...). Si es aquí, encantado; si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le de la gana decida", agregó.

Rakitić confirmó que se negó a trasladarse al París St Germain el año pasado como parte de un acuerdo para traer a Neymar de vuelta al Camp Nou.

También habló de su decepción por perder su lugar en el equipo esta temporada, pero insistió en que desea cumplir su contrato, que termina en 2021, lo cual supondría que el Barça no podría beneficiarse de su cláusula de rescisión con su partida.

"El año pasado fue el mejor de los seis que llevo aquí. Me molestó la manera, igual que ya había salido en años anteriores. Me sorprendió mucho, no lo entiendo (...) Los resultados no han sido los mejores y no se ha contado conmigo, y a mí eso me dolió mucho", dijo.

"Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí (...). Ojalá pueda acabar este año de contrato" añadió el centrocampista.

El Barcelona lidera la clasificación de La Liga, suspendida indefinidamente debido a la pandemia de COVID-19.

Aida Peláez