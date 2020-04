“Sólo me senté ahí, escuché y sostuve su mano, puse el canal de evangelistas en la televisión”, dijo Roberts, quien trabaja en la unidad de cuidados intensivos en el hospital UAB. “Le dije a la familia que no sabía qué sucedería, pero sin importar lo que fuera, me aseguraría que ella no moriría sola. Es lo que yo quisiera”.