Un Pésaj especial para los israelíes varados en Sudamérica

No pudieron volver, prefirieron no pisar aeropuertos, o ya regresaron a Israel pero todavía no pudieron ir a sus casas. En Argentina, Perú o Ecuador, cada historia de un israelí tratando de volver a su país es especial. La cena de Pésaj del miércoles a la noche también lo fue. Exclusivo de Ynet Español